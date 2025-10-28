|
Блекаут на Сахаліні
28 октября 2025 | 00:46
На Сахаліні, який ближчий до США та Японії, ніж до України, вибухнула ТЕЦ. Через це на острові стався прикрий блекаут. Місцева влада каже, що причина НП невідома.
|
по теме
Українські пенси - найбідніші серед європейців
23. 10. 2025 | 08:28
Третина українських пенсіонерів отримують пенсію близько 3340 грн.
ДТЕК Ахмєтова виявився одним з найлюдяніших
20. 10. 2025 | 20:49
ДТЕК увійшов у топ найкращих роботодавців в Україні серед компаній паливно-енергетичного комплексу.
Лувр ограбили средь бела дня за 7 минут
20. 10. 2025 | 09:32
В воскресенье утром 19 октября неизвестные ограбили парижский Лувр. У грабителей ушло семь минут, чтобы вынести из музея ювелирные украшения, некогда принадлежавшие Наполеону Бонапарту, и другие драгоценности. Это самое дерзкое ограбление музея с 1911 года, когда был похищен шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза».
Хамство в Белом доме становится нормой
18. 10. 2025 | 08:55
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт нахамила журналисту за вопрос о Будапеште
