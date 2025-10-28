ТЕМА

Блекаут на Сахаліні

28 октября 2025 | 00:46


На Сахаліні, який ближчий до США та Японії, ніж до України, вибухнула ТЕЦ. Через це на острові стався прикрий блекаут. Місцева влада каже, що причина НП невідома.



