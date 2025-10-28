ТЕМА

Татьяна Монтян признана в россии террористкой

28 октября 2025 | 08:57


Общественный деятель, правовед и публицист Татьяна Монтян внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга



© фото: УНИАН

