Татьяна Монтян признана в россии террористкой

Секретар РНБО Раїса Богатирьова, під час проведення бригадних тактичних навчань 30-ої механізованої бригади 8 армійського корпусу на 233-му загальновійськовому полігоні Сухопутних військ Збройних Сил (Рівненська обл.), у четвер, 18 вересня 2008 р. Президент України розглядає кандидатуру Секретаря РНБО Раїси Богатирьової на посаду міністра оборони. 5 червня 2009 р. парламент відправив до відставки з посади міністра оборони Юрія Єханурова, якого премєр Юлія Тимошенко звинуватила в корупції. Тепер президент згідно Конституції повинен подати Раді пропозицію по новому міністру оборони. На своїй прес-конференції у вівторок президент повідомив, що розглядає дві кандидатури на цю посаду, проте не назвав їх, і пообіцяв вже в середу подати до парламенту кандидатуру. При цьому сам Ющенко не упевнений, що його кандидатуру підтримає парламент. Керувати оборонним відомством до призначення нового міністра буде в.о. міністра оборони Владимир Іващенко. Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН