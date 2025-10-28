|
В Севастополе перевернулся кран
28 октября 2025 | 08:01
Есть жертвы.
Плавучий кран перевернулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода.
По данным властей региона погибли два человека, более 20 получили травмы.
|
Маск создал альтернативу Википедии
28. 10. 2025 | 12:10
Илон Маск представил онлайн-энциклопедию с проверкой фактов с помощью языковой модели Grok. Пока доступна версия 0.1, которая может работать с ошибками, но Маск уверен, что даже так Grokipedia лучше привычной «Википедии».
Коли увімкнуть опалення? Графік міст
28. 10. 2025 | 09:27
Через теплу погоду та ризик ворожих атак на енергетику початок опалювального сезону в багатьох містах затягнувся. Нагадуємо, тепло зазвичай подають, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C.
Татьяна Монтян признана в россии террористкой
28. 10. 2025 | 08:57
Літати в росії дедалі дорожче й небезпечніше
28. 10. 2025 | 08:40
Російська авіація відчуває кризу через західні санкції, особливо через обмеження доступу до сучасних літаків, запчастин та обслуговування. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки.
Блекаут на Сахаліні
28. 10. 2025 | 00:46
