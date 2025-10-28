ТЕМА

В Севастополе перевернулся кран

28 октября 2025 | 08:01

Есть жертвы.


Плавучий кран перевернулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода.

По данным властей региона погибли два человека, более 20 получили травмы.



