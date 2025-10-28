|
Маск создал альтернативу Википедии
28 октября 2025 | 12:10
Илон Маск представил онлайн-энциклопедию с проверкой фактов с помощью языковой модели Grok. Пока доступна версия 0.1, которая может работать с ошибками, но Маск уверен, что даже так Grokipedia лучше привычной «Википедии».
На главной странице Grokipedia есть строка поиска статей. В самих статьях нет картинок и видео, только текст и таблицы. В конце каждой статьи находится блок ссылок на источники, а в начале — информация о том, когда последний раз Grok проводил проверку фактов.
В конце некоторых статей есть отметка о том, что оригинальную статью взяли с «Википедии» и адаптировали. Например, такую плашку можно найти в статье про MacBook Air. В материале про OpenAI такой отметки уже нет.
На странице каждой статьи можно посмотреть историю изменений. При этом система не показывает никнеймы пользователей, которые предложили и внесли правки.
Всего в Grokipedia сейчас 885 тыс. материалов на английском языке. В оригинальной «Википедии» содержится более 7 млн англоязычных страниц. По какому именно принципу разработчики переносят материалы — неизвестно. На сайте нет кнопки для создания новой статьи. Вероятно, администраторы пока сами решают, какие темы стоит освещать на сайте.
Релиз Grokipedia прокомментировал пресс-секретарь Wikimedia Foundation Лорен Дикинсон (Lauren Dickinson):

