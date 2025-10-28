ТЕМА

Маск создал альтернативу Википедии

28 октября 2025 | 12:10

Илон Маск представил онлайн-энциклопедию с проверкой фактов с помощью языковой модели Grok. Пока доступна версия 0.1, которая может работать с ошибками, но Маск уверен, что даже так Grokipedia лучше привычной «Википедии».


На главной странице Grokipedia есть строка поиска статей. В самих статьях нет картинок и видео, только текст и таблицы. В конце каждой статьи находится блок ссылок на источники, а в начале — информация о том, когда последний раз Grok проводил проверку фактов.

В конце некоторых статей есть отметка о том, что оригинальную статью взяли с «Википедии» и адаптировали. Например, такую плашку можно найти в статье про MacBook Air. В материале про OpenAI такой отметки уже нет.

На странице каждой статьи можно посмотреть историю изменений. При этом система не показывает никнеймы пользователей, которые предложили и внесли правки.

Всего в Grokipedia сейчас 885 тыс. материалов на английском языке. В оригинальной «Википедии» содержится более 7 млн англоязычных страниц. По какому именно принципу разработчики переносят материалы — неизвестно. На сайте нет кнопки для создания новой статьи. Вероятно, администраторы пока сами решают, какие темы стоит освещать на сайте.

Релиз Grokipedia прокомментировал пресс-секретарь Wikimedia Foundation Лорен Дикинсон (Lauren Dickinson):

Мы всё ещё пытаемся понять, как работает Grokipedia.

С 2001 года «Википедия» остаётся основой знаний в интернете. Поддерживаемая Wikimedia Foundation, она — единственный сайт из числа крупнейших в мире, который управляется некоммерческой организацией. В отличие от новых проектов, её сильные стороны очевидны: прозрачные правила, тщательный контроль со стороны волонтёров и устойчивая культура постоянного совершенствования. «Википедия» — это энциклопедия, созданная для того, чтобы просвещать миллиарды читателей, не навязывая определённую точку зрения.

Знания «Википедии» — человеческие, и такими они останутся всегда. Благодаря открытому сотрудничеству и принципу консенсуса люди со всего мира создают нейтральную, живую летопись человеческого понимания, отражая наше разнообразие и коллективное любопытство. Именно на этих знаниях, созданных людьми, опираются компании, работающие с искусственным интеллектом. Даже Grokipedia не смогла бы существовать без «Википедии».

Независимость «Википедии» как некоммерческого проекта, включая отсутствие рекламы и торговли данными, также выгодно отличает её от коммерческих альтернатив. Все эти качества делают «Википедию» надёжным источником знаний уже более двадцати лет.

Попытки создать альтернативные версии «Википедии» предпринимались и раньше. Это не мешает нашей работе и не отвлекает от нашей миссии. По мере приближения к 25-летнему юбилею «Википедия» по-прежнему сосредоточена на своей главной цели — предоставлять свободные и достоверные знания, создаваемые преданной сообществом волонтёров.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Никита Ветренный "Социальная сеть"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 