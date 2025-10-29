В Одесі поліцейський напав на ТЦК

29 октября 2025 | 10:22

В Одесі співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів. Невдовзі туди під'їхало авто, людина з якої почав погрожувати офіцерам зброєю й розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.

Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).



