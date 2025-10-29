|
В Одесі поліцейський напав на ТЦК
29 октября 2025 | 10:22
В Одесі співробітники ТЦК зупинили авто для перевірки документів. Невдовзі туди під'їхало авто, людина з якої почав погрожувати офіцерам зброєю й розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події.
Зловмисника невдовзі зупинили інші правоохоронці. Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).
по теме
Из Японии в США можно будет долететь за час. Но очень дорого!
29. 10. 2025 | 10:38
Космические рейсы из Токио в Нью-Йорк хотят запустить японские компании – долететь можно будет всего за час.
ГУР знешкодив в росії ката-підполковника
29. 10. 2025 | 10:35
☠️ У рф ліквідований підполковник російського ОМОНу, причетний до злочинів у Київській області, - ГУР
Маск создал альтернативу Википедии
28. 10. 2025 | 12:10
Илон Маск представил онлайн-энциклопедию с проверкой фактов с помощью языковой модели Grok. Пока доступна версия 0.1, которая может работать с ошибками, но Маск уверен, что даже так Grokipedia лучше привычной «Википедии».
Коли увімкнуть опалення? Графік міст
28. 10. 2025 | 09:27
Через теплу погоду та ризик ворожих атак на енергетику початок опалювального сезону в багатьох містах затягнувся. Нагадуємо, тепло зазвичай подають, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C.
Татьяна Монтян признана в россии террористкой
28. 10. 2025 | 08:57
фототема (архивное фото)
