Япония задумалась о ядерном статусе 17 июня 2026 | 10:19 распечатать [0] комментарии [0] «Общество обновления Японии», входящее в правящую в стране коалицию на правах младшего партнера, выступает за оснащение ВМС атомными подводными лодками и предлагает обсудить отказ от действующего запрета на ввоз ядерного оружия. Документ такого содержания принят сегодня на заседании руководства партии. На следующей неделе его планируется передать на рассмотрение премьер-министра Санаэ Такаити.

Она сама, кстати, до избрания на пост главы правительства неоднократно завала понять, что намерена примерно таким же образом подкорректировать неядерную политику Токио. Позиция «Общества обновления Японии» подготовлена в связи с начавшимся пересмотром основополагающих принципов политики Токио в сфере обеспечения безопасности. Это процесс планируется завершить до конца года в рамках специально созданного совета экспертов при правительстве. В него тоже вошли сторонники пересмотра неядерной политики страны. Либерально-демократическая партия (ЛДП), главная сила правящей коалиции, уже подготовила свои предложения по вопросам безопасности. В них вопрос об атомных подлодках и отказе от запрета на ввоз ядерного оружия вообще не упоминается, хотя в ЛДП, как сообщается, немало сторонников такой позиции. Но в этом вопросе правящая партия не хочет играть первую скрипку с учетом деликатности проблемы. В настоящее время в Японии действуют т. н. три неядерных принципа – не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. Они были утверждены решением правительства, не имеют силы закона и могут быть относительно легко пересмотрены. «Общество обновления Японии» и многие силы в правящей ЛДП предлагают оставить первые два принципа и отказаться от третьего, поскольку он может, по их мнению, помещать ввозу американского ядерного оружия в страну в кризисных ситуациях. Отмена этого положения, считают сторонники такой позиции, призвана повысить сдерживающую силу союза Токио с Вашингтоном. Главное препятствие для такого пересмотра - общественное мнение, которое в целом не хотело бы трогать неядерные принципы.



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