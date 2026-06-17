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МВС готує легалізацію короткостволів
17 июня 2026 | 18:39
Українці зможуть мати вогнепальну зброю та використовувати її для самооборони і захисту, — МВС.
Наразі розробляється відповідний законопроєкт, де буде чітко визначено у яких випадках люди зможуть використовувати зброю для захисту.
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