МВС готує легалізацію короткостволів

17 июня 2026 | 18:39

Українці зможуть мати вогнепальну зброю та використовувати її для самооборони і захисту, — МВС.

Наразі розробляється відповідний законопроєкт, де буде чітко визначено у яких випадках люди зможуть використовувати зброю для захисту.



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