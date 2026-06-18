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Росіяне б'ють по власних дітях
18 июня 2026 | 12:55
СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф
Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Безопасный регион». У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА. Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що: ▪️ Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував БПЛА в районі інциденту; ▪️ наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив черговий по радіолокаційному батальйону в Супонево; ▪️черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти БПЛА у відповідний час. Таким чином, є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є операцією російських спецслужб.
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фототема (архивное фото)