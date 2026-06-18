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Японцы тоже разлюбили ТВ
18 июня 2026 | 12:57
Среди японцев резко падает интерес к телевидению, которое все больше кажется совершенно устаревшим способом донесения информации и развлечения. Примерно 70 процентов жителей страны в возрасте от 16 до 29 лет вообще практически не смотрят телевизор. В группе от 30 до 39 лет их насчитывается примерно 60 процентов, показало исследование, результаты которого обнародовал Институт изучения культуры вещания при национальном общественном телевидении Эн-эйч-кей. Он осуществляет такие замеры с 1950 года раз в пять лет. Нынешнее исследование было проведено в прошлом октябре путем анкетирования почти 4 тысяч. человек, определенных путем случайной компьютерной выборки по всей стране. Опрос показал, что интерес к телевидению упал во всех возрастных группах. В категории «за 60 лет», например, передачи ТВ смотрят 84 процента опрошенных – это вроде бы много, но на 10 пунктов меньше, чем во время предыдущего исследования в 2020 году. Как констатируют эксперты института, интерес к телевидению вытесняется за счет распространения видеоплатформ типа YouTube и социальных сетей в интернете. При этом среднее время просмотра телепрограмм в Японии (среди тех, кто смотрит) составляет сейчас 3 часа 14 минут в день. Оно даже слегка увеличилось за последние пять лет за счет зрителей старше 70 лет. Вот на кого вся надежда!
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