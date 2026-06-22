США и Японимая включились в гонку средней дальности 22 июня 2026 | 13:10 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] Американские наземные мобильные комплексы Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk дальностью 1 600 км, все же на неопределенное время останутся в Японии после завершения здесь в октябре серии учений, в которых они используются. Об этом сообщили в Токио правительственные источники – они подчеркнули, что наличие таких вооружений станет эффективным средством сдерживания Китая. «Томагавками» с юга Японии можно нанести удар по развитым прибрежным районам КНР, включая экономическую столицу страны Шанхай.

Хитрость, правда, в том, что речь идет не о «постоянном размещении», а о «хранении» этих установок в Японии как бы на всякий случай. Иными словами, они вроде бы не будут ставиться на реальное боевое дежурство. По крайней мере пока.



Не сообщается также, сколько комплексов Typhon («Тайфон») будет храниться в Японии. Не говорят также, на какой базе или базах США в Японии их предполагается разместить. Неизвестно, какое количество персонала будет обслуживать установки.



Особенность колесных комплексов Typhon – их высокая мобильность, они могут быть очень быстро переброшены по воздуху в зоны потенциальных конфликтов, например, у Тайваня. Или чтобы взять под прицел какие-либо конкретные районы КНР.



В любом случае Пекин имеет пока огромный перевес по ракетам средней дальности. По состоянию на 2025 год, по американским данным, в его распоряжении было 1 850 ракет дальностью от 1000 до 5 500 километров. Они угрожают всем военным объектам США и Японии в регионе, не говоря уже о Тайване. В 2022 году таких ракет в КНР было лишь чуть больше 730 – так что рывок налицо.



«Хранение» наземных «Тайфонов» в Японии означает, что США вступают в гонку с Пекином по вооружениям такой категории. Токио также начал сейчас размещение своих ракет дальностью более тысячи километров. В ближайшее время он приступит к развертыванию ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками, способными поражать цели на расстоянии 2-3 тысяч км.



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