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США и Японимая включились в гонку средней дальности
22 июня 2026 | 13:10 , ТГК Головнин из Токио
Американские наземные мобильные комплексы Typhon, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk дальностью 1 600 км, все же на неопределенное время останутся в Японии после завершения здесь в октябре серии учений, в которых они используются. Об этом сообщили в Токио правительственные источники – они подчеркнули, что наличие таких вооружений станет эффективным средством сдерживания Китая. «Томагавками» с юга Японии можно нанести удар по развитым прибрежным районам КНР, включая экономическую столицу страны Шанхай.
Хитрость, правда, в том, что речь идет не о «постоянном размещении», а о «хранении» этих установок в Японии как бы на всякий случай. Иными словами, они вроде бы не будут ставиться на реальное боевое дежурство. По крайней мере пока.
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