В Токио - загадочный труп 23 июня 2026 | 14:05 , ТГК Головнин из Токио распечатать [0] комментарии [0] Популярные ток-шоу японских телеканалов сейчас вовсю обсуждают кошмарную историю с разрезанным пополам трупом, который почти 15 лет спокойно хранился в крупногабаритном холодильнике одной из квартир многоэтажного дома у оживленного торгово-увеселительного района крупного портового города Кобэ.

Мимо двери этого квартиры регулярно проходили соседи, не подозревая, какая жуткая тайна за ней скрывается. Все началось с того, что холодильник после прекрасной многолетней работы все же подвел – жильцы стали звонить в управляющую компанию и жаловаться на запах. Комендант с консьержем потоптались у двери, но внутрь входить не решились, хотя у них был запасной ключ. Вызванная полиция имела разрешение на проникновение в жилище и тут же наткнулась на огромный холодильник. В двух пакетах там находились верхняя и нижняя половины туловища мужчины, разрезанного точно по животу. Облачены останки были в майку и трусы-боксеры. Личность убитого мгновенно установили – это был законный житель страшной квартиры Ютака Нисигути, который был убит, как показало вскрытие, где-то в декабре 2011 года. Сейчас бы ему было 57 лет, бесстрастно сообщила полиция и тут же закрыла рот на замок. Если у управляющей компании не было вопросов к квартире, значит за нее все эти годы аккуратно платили. Кто? Впрочем, это может делаться и автоматически, с банковского счета, если у убитого там лежало достаточно средств. Но за 15 лет владелец квартиры обязательно хотя бы раз повышал за нее плату или просил жильца оформить какие-то бумажки. Кто это делал за убитого? Труп, к тому же, как установлено, где-то полежал до помещения в холодильник, который, не исключено, купили для него специально. Мог ли все эти операции проделывать убийца-одиночка и как он ловко заметал следы с 2011 года? И все это в двух шагах от шикарного района Мотомати с универмагами, бутиками, огромным количеством ресторанов, баров и кафе. Рядом там же – один из самых оживленных в стране китайских кварталов – чайна-таун Нанкин. Короче, типичный случай для Японии, где на фоне самого низкого уровня преступности среди развитых стран периодически происходят невероятные, потрясающие воображение патологические зверства, словно позаимствованные из фильмов ужасов. Ну, и в развитие жуткой истории о разрезанном напополам трупе, который спокойно пролежал почти пятнадцать лет в холодильнике обычной квартиры в очень приличном многоквартирном доме в японском городе Кобэ. По этому делу арестована жена покойного, она дает путаные, но в целом признательные показания. Слово «убийство» женщина, правда, выговорить пока не может – ограничивается словами о том, что «совершила страшное дело». Сейчас ей 50 лет, значит во время совершения преступления было где-то 35. Арестованная сообщила, что уже после помещения разрезанного мужа в холодильник она несколько раз посещала свою бывшую семейную квартиру. Но при этом переехала в другое место, и через несколько месяцев после расчленения трупа развелась с убитым. Видимо, для оформления соответствующего заявления использовала его личную печать, оттиск которой заменяет здесь подпись. Вообще в Японии развод – дело несложное. Стало известно, что все эти годы женщина оплачивала квартиру, чтобы не вызывать подозрений. Впрочем, загадкой остаются мотивы жуткого убийства и технология его совершения. Полиция пока ничего не говорит о том, как 35-летняя женщина умудрилась одна довольно ловко распилить труп пополам. Уж не было ли сообщника? Кстати, по словам следствия, в квартире не было следов крови и все выглядело опрятно – если не считать, конечно, разрезанного мужа в холодильнике.



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