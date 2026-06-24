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Трамп обещает "Золотой купол" до конца своего срока
24 июня 2026 | 09:14
Глава Пентагона сообщил, что первое испытание разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно.
Трамп ранее заявлял, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его президентского срока.
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