ТЕМА

Трамп обещает "Золотой купол" до конца своего срока

24 июня 2026 | 09:14

Глава Пентагона сообщил, что первое испытание разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно.


Трамп ранее заявлял, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его президентского срока.

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