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Зв'язок відьми Марії та Даніли Гєтьманцева

24 июня 2026 | 12:03 , ТГК Bond News


відьма Марія Тиха і нардеп Данило Гетьманцев

головна відьма і майбутній мер Марія Тиха заявила, що «страпонила міністра» та пардон «пісяла на великого політика на його прохання!

дехто почав питати, хто ж ці міністри-політики?

окрім відьми відповідь може знати Гетьманцев. Пояснюю:

Тиха Марія Артурівна (1996рн) з Борщагівки, в 2017 вийшла заміж за Володимира Ареф'єва, в 2019 році – шлюб розірвала (по суду), але прізвище чоловіка залишила

В 2023 році вона зареєстрували ФОП на прізвище Ареф'єва. І от тут увага:

В якості свого контактного телефона ФОП, вона вказує телефон +380444862130 – це офіційний телефон адвоката на ім’я Шаповал Богдан Анатолійович (1984рн)

Цей Шаповал заснував ГО "ЦЕНТР ПРОЗОРОСТІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ" разом з Гетманцевим Данило Олександровичем



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