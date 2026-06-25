Коломойский получил первый срок

25 июня 2026 | 17:25

Суд заочно приговорил Коломойского к 12 годам колонии за хищение нефти из России на 10 миллиардов рублей. РИА Новости



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :