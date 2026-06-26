Франція терміново зупиняє АЕС

26 июня 2026 | 08:06

У четвер, 25 червня, у Франції державний енергетичний гігант EDF екстрено призупинив роботу одразу кількох ядерних реакторів на різних АЕС. Таке рішення ухвалили на тлі рекордної літньої спеки, щоб захистити екосистеми річок Сена, Рона та Гаронна від викидів занадто гарячої води, яку використовують для охолодження станцій.

Цього тижня реактори зупинили на станції Ножан-сюр-Сен поблизу Парижа та на об’єкті Бюже біля Ліона. Ще раніше був відключений реактор на електростанції Гольфеш, а на багатьох інших об’єктах виробництво довелося суттєво скоротити. АЕС використовують воду з річок для охолодження, і під час спеки компанія законодавчо зобов’язана знижувати потужності, щоб скидання гарячої води не знищило місцеву флору й фауну. Франція встановила новий кліматичний антирекорд, адже вівторок 23 червня став найспекотнішим днем у країні від моменту початку вимірювань 1947 року. Національний показник температури сягнув позначки 42 градуси за Цельсієм, через що понад половину департаментів країни опинилася під червоним рівнем небезпечності. Екстремальні погодні умови вже призвели до трагічних наслідків: за даними прокуратури, підтверджено загибель щонайменше 40 осіб внаслідок інцидентів, пов’язаних із погодою. «Франція має достатні генерувальні потужності для задоволення попиту на електроенергію, зокрема і в разі відключень на певних виробничих об’єктах», — запевнили у французькому мережевому операторі RTE.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :