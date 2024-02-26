Пенсіонер-мільйонер та 199 ухилянтів

26 февраля 2024 | 11:36 , Олег Ельцов

Ті, хто бодай раз сором'язливо упхав у кишеню отримувача п'ять гривень чи п'ять мільйонів доларів, мають усвідомити: це вони разом із хабарниками спільно руйнують цю державу, це вони злочинці

Сумна звістка облетіла країну. У столичній квартирі екс-очільника Чернігівської військово-лікарської комісії ОТЦК Ігоря Кодовбецького нишпорки СБУ та Спеціалізованої прокуратури знайшли майже мільйон доларів та 22 тисячі євро. "Органи" зазіхнули на бідного пенсіонера, який нині судиться з Пенсійним фондом через занижений розмір пенсії у жалюгідні 23 610 гривень! Як жити у таких злиднях, панове?.. До речі, це вже третій позов Кодовбецького до влади: у 2023-му він також судився з Пенсійним фондом й виграв справу, а 2021-го позивався до департаменту соцполітики Чернігівської міської ради - щодо виплати разової грошової допомоги у 11466 грн замість 3160 грн. Суд позов задовольнив.

Отже, бачимо як держава відверто мордує військового пенсіонера. Якщо комусь здається, що отого мільйона "зелених" у хаті Кодовбецькому вистачить на все життя, зауважимо: не рахуйте чужі гроші. Напевно, він вважає, що то все зароблено виключно завдяки його підприємницьким здібностям й хазяйновитості - держава тут ні до чого.

Можна припустити, що мільйонна схованка пенсіонера сформувалася в результаті "заносу" хабарів від двохсот "непридатних клієнтів" ВЛК

Щоправда, на Чернігівщині нічого не чули про шалені статки й бізнеси земляка. То звідки ж гроші? Саме це й має з'ясувати прокуратура. Й виходячи з того, що вона вже повідомила пенсіонерові про підозру, є шанси з'ясувати їхнє походження. Ми ж можемо лише робити несміливі припущення. Скажімо, знаючи усталену таксу за визнання потенційного оборонця країни непридатним до військової служби, можна припустити, що мільйонна схованка пенсіонера сформувалася в результаті "заносу" хабарів від двохсот "непридатних клієнтів" ВЛК. А з урахуванням того, що зазвичай хабар ділять між членами комісії й воєнкомом, то можна припустити, що хабародавців було більше ніж 200.

Наше припущення підтверджує й зміст підозри: "Отримання хабара за визнання чоловіка непридатним для військової служби".

Вже можна люто ненавидіти клятого хабарника, який наживається ще й під час війни. В суспільстві ненависть до чиновників-хабарників просто зашкалює. Це вони винні у всіх наших бідах, у корупції, яка душить державу й позбавляє нас перспектив розвитку й цивілізованого життя.

Прізвище Кодовбецького та його недавня посада сьогодні відомі всій країні. Але чому не оприлюднене ім'я бодай одного з тої "непридатної" когорти?

Але залишається відкритим єдине питання: звідки й як у Кодовбецького з'явився цей мільйон?.. Виходячи з прокурорської підозри, відповідь лежить на поверхні: гроші йому несли й пхали в кишеню оті, хто невдовзі ставали непридатними для військової служби. Це щонайменше кількасот чоловік! При чому, прізвище Кодовбецького та його недавня посада сьогодні відомі всій країні. Але чому не оприлюднене ім'я бодай одного з тої "непридатної" когорти? Чи вони не руйнують нашу державу, не тягнуть її у вир корупції?

Чим вони відрізняються від Кодовбецького? З точки зору закону, майже нічим. Навіть відповідальність за отримання й надання хабара пронумерована у Кримінальному кодексі поруч. Й відповідальність майже та сама. За статтею 368 КК за отримання світить до 12 років з конфіскацією, за статтею 369 "Пропозиція або давання хабара" - до 10 з конфіскацією. Й це цілком справедливо. Адже якби не було тих, хто пропонує гроші - не було б й кодовбецьких із мільйоном у шухляді. Все просто. Щойно всі маленькі українці зрозуміють цю елементарну істину, як в нашій країні запанує злагода й вимруть всі хабарники.

Тому той, хто бодай раз сором'язливо упхав у кишеню отримувача п'ять гривень чи п'ять мільйонів доларів, мають усвідомити: це вони разом із хабарниками спільно руйнують цю державу, це вони злочинці.

Ми ніколи не здолаємо ту кляту корупцію, поки не відчуватимемо себе злочинцями, пропонуючи хабара для "вирішення питання"

Так, ми можемо звинувачувати правоохоронні органи та суд у тому, що хабарників в нас ловлять мляво (кілька тисяч на рік) й засуджують неохоче (кілька сотень на рік, понад половина - умовно), але ми ніколи не здолаємо ту кляту корупцію, поки не відчуватимемо себе злочинцями, пропонуючи хабара для "вирішення питання".

Є єдина обставина, коли пропозицію хабара можна лише вітати: в разі, якщо хабародавець одразу після цього звернеться із заявою до правоохоронних органів. У цьому випадку закон звільняє вас від відповідальності за ст. 369 КК й за вашою допомогою одним хабарником стане менше.

Отже, той один, що заніс гроші в Чернігівську ВЛК, а потім заяву в прокуратуру - молодець й герой! Але в мене є запитання до органів прокуратури: коли повідомлять підозру отим 199 "непридатним", які занесли гроші, не пішли ані до війська, ані в прокуратуру?

Gazeta.ua