Де Німеччині слід шукати Patriot для України

05 апреля 2024 | 07:48

Постачання Patriot до України стало пріоритетом для Німеччини, але вся проблема в тому, що цих комплексів, навіть якщо брати весь світ, не так і багато.

Німеччина буде шукати шляхи посилення протиповітряної оборони України зенітними ракетними комплексами Patriot та іншими комплексами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що мова йде про пошук не лише серед союзників, а й по всьому світу. Більше того, можливо необхідно буде створювати складні комбінації, для того, щоб сформувати повноцінні батареї Patriot.

Водночас з боку Defense Express можливо звернути увагу на те, які взагалі у Німеччини є варіанти у пошуку Patriot. Почати можливо з США, де у строю 60 батарей Patriot. І одразу нагадаємо, що у батарею Patriot входить лише один fire unit, який найближчий до поняття зенітного ракетного комплексу. Тобто враховуючи територію країни та кількість іноземних баз, то для американського війська 60 таких ЗРК не про надлишковість.

Якщо брати європейський сегмент НАТО, то він виглядає наступним чином:

Німеччина: близько 10 батарей Patriot PAC-3

Нідерланди: менше 3 батареї Patriot PAC-3

Швеція: у стадії отримання до 4, наразі до 2 батарей Patriot PAC-3

Румунія - у стадії отримання до 7, наразі до 4 батарей Patriot PAC-3

Польща - 2 батареї Patriot, плани до 12 PAC-3

Греція - 6 батарей Patriot PAC-2

Іспанія - 3 батареї Patriot PAC-2

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Але враховуючи те, що мова йшла і про пошук Patriot поза межами ЄС та НАТО, то "географію" слід розширити на Азію:

Японія 24 батарей Patriot PAC-3

Південна Корея 8 батарей Patriot PAC-3

Тайвань 7 батарей Patriot PAC-3

Але навряд чи серед цих країн можливо буде знайти донора цих ЗРК, бо всі три країни зараз не у тому стані, щоб роззброюватись. Більше того, не постачають озброєння до України на пряму, а Японія взагалі лише починає знімати самостійно на себе накладені обмеження щодо експорту озброєння.

Тому можливо звернути увагу на Близький Схід. Але у цій категорії дані "гуляють" в залежності від джерела, через значно меншу відкритість країн:

Кувейт: 7-8 батарей (можливо ще 6 у PAC-2)

Катар 4-6 батарей Patriot PAC-3

Саудівська Аравія 18-25 батарей (разом PAC-2 та PAC-3)

ОАЕ 6-9 батарей Patriot PAC-3, ще 2 батареї PAC-2

Ізраїль 4 батареї Patriot PAC-2

Але у цьому випадку Німеччина може виявитись не дуже гарним представником. Бо, наприклад, дуже довго, попри розмови, блокує продаж Саудівській Аравії винищувачів Eurofighter, які у кількості 48 одиниць ця арабська країна замовила ще у 2018 році. Також з переліку можливо виключити Ізраїль, через його заборону навіть реекспорту свого озброєння для України.

Таким чином, задача дістати додаткові Patriot точно не буде легкою, але це не означає, що не може бути вирішена.

Додатково зазначимо, що одна батарея Patriot, або один fire unit - це до 8 пускових, одна РЛС, один командний пункт, машини зв'язку та забезпечення. Але це гнучка структура, тому бувають систематичні випадки, коли її змінюють залежно від потреб та можливостей замовника. Наприклад, у польські батареї Patriot, які вона вже розгорнула, входять по дві РЛС та вісім пускових. У шведських - одна РЛС та лише три пускових. У Японії стандартною обрано конфігурацію із п'ятьма пусковими.

На останок зазначимо, що кількість Patriot є доволі складною для обрахунку. Наприклад, часто цитований Military Balance веде обрахування цих ЗРК у пускових, але у розділах організаційних структур якраз вказує кількість батарей. Також зазначимо, що кількість ЗРК, які знаходяться не у боєздатному стані не врахована, але все одно впирається у можливості США їх відновити.

Звідси