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Де копати сортира?
17 апреля 2024 | 12:22 , Олег Ельцов. ТЕМА
"Відновлювати Трипільську ТЕС без достатніх систем ППО – це марна справа", – заявив Андрій Гота, голова наглядової ради ПАТ "Центренерго". Це найсвіжіша новина після численних обстрілів й руйнування тепло- та енергоінфраструктури. Дякуємо, що нарешті повідомили! Здається, про цю істину здогадувався навіть останній гуманітарій України. Припускаю, що наша влада свідомо вводить ворога в оману, або той більше не витрачав ракет. Щоправда, я також здогадуюся, що й ворог здогадується й неодмінно здійснить дорозвідку.
Тим не менш очевидно, що справи кепські. Але це не є підставою скиглити чи йти на умови москви. Військові не потребують порад цивільних дилетантів – сподіваюся вони знають що робити й в них є чим це зробити. А от цивільне населення однозначно потребує порад фахівців: як діяти, до чого готуватися. Але влада яка "знає більше" мовчить. Це виглядає, наче нам натякають: ви якось там самі, ми зараз дуже зайняті...
комментарии [2]
18.04.2024 23:48 Скрімер Не панікуйте. Нема у них таких можливостей. Якби могли, то вже давно б це зробили. Приклад - скільки точилося боїв навколо Антонівського мосту, а він стоїть.
17.04.2024 14:09 Песіонер Ніхто ні за що не відповів… Ніхто ні за що не відповідає і не думає відповідати… Ніхто ні за що відповідати НЕ БУДЕ!!! Взагалі… «Не тешьте себя иллюзиями, Шура»…
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