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Чи є межа у пропаганди духовно-історичного відродження?
01 мая 2024 | 10:55 , Олег Ельцов. ТЕМА
У столиці презентували книгу “Мистецтво світу. Внесок України”. Автори – відомі мистецтвознавці Дмитро Горбачов та Валентин Соколовський. Мені не пощастило відвідати презентацію книжки. Але з рецензії дізнався, що йдеться про досліди впливу українських митців на світове мистецтво: «від палеоліту до наших днів». Хм… Каюся: так я вперше дізнався про українське мистецтво палеоліту.
Отут цікаво: ті древні митці були сертифікованими українцями? А за якими ознаками, адже на той час всі мешканці однієї довготи на планеті одягалися приблизно однаково: у вовчі та ведмежі шкіри. А хто були батьки українців палеоліту, часом не з Африки прибули? В якому тисячолітті? Чи можна їх вважати автентичними українцями, чи мають вони право представляти українське мистецтво у світовій наскальній та глечіковій царині?..
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