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Види й особливості виробництва пива
30 мая 2024 | 00:40
Пиво — один із найдавніших і найпопулярніших алкогольних напоїв у світі. Залежно від використовуваних інгредієнтів, способів бродіння і додаткових етапів обробки існує безліч його видів. І кожен має унікальні смакові та ароматичні характеристики.
Популярні лагери
Світлий вид цього пива — найпоширеніший напою у світі. Його виробляють за низьких температур з використанням нижнього бродіння, що надає пиву чистого та свіжого смаку. Для приготування такого пива використовують світлі сорти солоду і хмелю, які надають напою легкої гіркоти та золотистого кольору. Темний лагер вирізняється більш насиченим кольором і смаком порівняно із першим видом. Для виробництва такого напою солод обсмажують довше, що надає пиву карамельних і шоколадних ноток. Бродіння також відбувається за низьких температур, що забезпечує гладкість і м'якість напою. Для великої компанії варто купити пиво 5 літрів в магазині МАУДАУ.
Пейл-ель
Це вид пива верхнього бродіння, який вирізняється яскравим хмелевим ароматом і гіркотою. У виробництві використовуються:
Бродіння відбувається при більш високих температурах, що надає пиву фруктових і квіткових ноток. Класичним прикладом пейл-елю є індійський (IPA), що характеризується високою гіркотою та насиченим хмелевим ароматом. Бурштиновий варіант цього пива — це напій з глибоким кольором і складнішим смаком. У виробництві використовуються суміші світлого та темного солоду, що надає напою карамельних ноток. Бурштинові елі мають збалансовану гіркоту та насичений аромат. Темний напій цього сорту — це різновид з коричневим кольором і багатим смаком. У виробництво беруть добре обсмажені сорти солоду, які надають напою шоколадні, горіхові та карамельні відтінки. Бродіння відбувається за високих температур, що додає фруктових і пряних ноток. Великий вибір пива цього сорту ви можете знайти в магазині МАУДАУ.
Портери та стаути
Це темне пиво верхнього бродіння, яке характеризується насиченим смаком і ароматом. У виробництві використовуються обсмажені сорти солоду, які надають напою глибоких шоколадних і кавових ноток. Портери можуть мати різні рівні міцності та солодкості. Стаут — це ще темніший і насиченіший вид пива порівняно з попереднім сортом хмільного. Він має густу текстуру та інтенсивний смак із нотками:
Одним із найвідоміших видів стаута є ірландський сухий (Dry Stout), який вирізняється високою гіркотою.
Пшеничне пиво
Вайцен (Weizen) — німецьке пиво, яке виробляється з використанням значної кількості пшениці в рецептурі. Бродіння відбувається за високих температур із додаванням спеціальних дріжджів, які надають напою характерних фруктових і пряних ноток. Вайцен має світлий колір і каламутність, що зумовлено високим вмістом білків. Бельгійське біле (Witbier) — пшеничне пиво, в яке також додають коріандр і апельсинову цедру.
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