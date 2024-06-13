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Скрытые прелести и подводные камни рассредоточения
13 июня 2024 | 01:53 , Олег Ельцов. ТЕМА
Рассредоточение – непреложное правило военного времени. Служивые люди его отлично знают, поэтому не концентрируют вооружение и технику на крупных складах, а личный состав – во вместительных казармах. Игнорирование этого требования в начале войны стоило нам немалых материальных средств и многих жизней. Сегодня, кажется, ушли в прошлое концентрация воинов на полигонах и в учебных центрах, бойцы уже не собираются массово в излюбленных кафе и ресторанах. Случаи с прилетами и многочисленными жертвами научили не игнорировать правила, писанные кровью…
Гигантомания при организации энергосистемы, которая досталась нам в наследство от СССР, сослужила печальную службу: до половины украинской генерации враг эффективно отминусовал. Восстанавливать нет смысла: дело это дорогое и трудоемкое, а «прилетит» повторно непременно. Да и времени на строительство нет: оно займет годы, а проблему дефицита генерации следует решить до зимы.
Безграмотные чиновники уже не несут пургу с призывами к населению закупать бытовые генераторы «чтобы подогреть чайничек», как это было зимой 2022\23. Те, кто плохо учился в школе – учатся на собственной шкуре.
Наконец, правительству подсказали, что оптимальным способом решения проблемы генерации в сжатые сроки может стать установка газогенераторов средней мощности, которых достаточно на рынке: они быстро монтируются, к тому же в Украине достаточно собственного газа и разветвленная инфраструктура, чтобы запитать новое энергохозяйство. Такие установки дают весьма низкую себестоимость киловатт-часа, на порядок дешевле капризных бытовых генераторов с крайне ограниченным ресурсом, не предназначенных для систематического использования.
И главное: такого рода распределенная генерация практически сводит на нет всю ракетную мощь россии. Стоимость «Кинжалов» и «Искандеров» в разы превышает стоимость таких генераторных установок. Да у врага попросту нет их в таком количестве, чтобы пулять многомиллионными ракетами по тысячам распределенных объектов.
Казалось бы: одни плюсы. В страну уже завезена масса подобных генераторов. Только по программе USAID gставлено около сотни, однако смонтировало всего несколько генераторов. И есть опасение, что до зимы положение дел принципиально не изменится. Кто-то винит во всем местные власти: мол, опыта монтажа и подключения таких установок нет, денег в бюджетах на эти цели тоже, чиновники боятся ответственности и пр.
Но автор видит иную разгадку энергетического Армагеддона. Массовый перевод национальной генерации на газогенерацию средней мощности убедительный рывок в направлении децентрализации. Напомню: она стартовала при Порошенко и встала на паузу с началом вторжения при сами знаете ком. Децентрализация – это потеря власти центра и смещение влияния в сторону громад. Нынешняя центральная власть очень не любит делиться полномочиями. Если подобные установки будут запущены, то очевидно, что это случится силами местных властей и они безальтернативно должны быть поставлены на баланс громад. Подобный опыт уже опробован на Хмельничине и имел достойный результат. Это означает не только снижение коммунальных тарифов, но и отстранение от тарифной кормушки массы очень влиятельных людей, десятилетиями срывающих джэк-пот на играх в тарифы электро- и теплоэнергии. На кону десятки и сотни миллиардов, господа!
Такие деньги не отдают без боя. В роли терпил как всегда – население, которому доведется трохи поднапрячься зимой и не только, если конечно, не заставить власть умерить аппетиты. В противном случае может случиться очередная украинская революция. На этот раз она будет стремительной и очень жестокой. Боюсь, на Банковой и Грушевского не хватит систем ПВО и РЭБ для защиты от дронов.
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