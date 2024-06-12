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5 гігават Зеленського
12 июня 2024 | 13:07
...пообіцяв звести найближчими роками президент України. Такі заяви президента не обґрунтовані реальними технічними можливостями.
На конференції Ukraine Recovery Conference 2024, яка проходила 11 червня у Берліні, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації до кінця поточного року за допомогою партнерів, а також сформувати додаткові 4 гігавати в наступні декілька років. Проте з такими обіцянками не погоджуються деякі експерти.
Так, наприклад, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, радник міністра енергетики України Олена Зеркаль вважає, що це неможливо. На її думку, такі заяви президента не обґрунтовані реальними технічними можливостями.
"Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проект, підключити, навчити команди як ними управляти — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі і не запустили.
Побудувати чотири гігавати також нереально — на світовому ринку немає стільки виробників обладнання. І недоцільно. Все, що можна зробити, — побудувати фундаменти. Замість справжніх проектів децентралізованої генерації, які складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса", – пише вона.
Вона переконана, що наші партнери також усвідомлюють, що ця заява неможлива. До слова, Зеркаль також зазначає, що міністр енергетики "не міг не знати, що дає Президенту неправдиву інформацію".
Такої думки дотримується і нардеп Ярослав Железняк. Він порівняв такі наміри з будівництвом "Зірки смерті" (Вигадана чудо-зброя зі всесвіту Зоряних війн).
При цьому він наголосив, що ці заяви в Україні звучать уже не вперше. Їхнім джерелом Железняк назвав Конгрес місцевої та регіональної влади, який відбувся 12 квітня у Чернівцях. Саме на ньому, за інформацією депутата, вперше прозвучали подібні цифри (1000 МВт цього року та ще 3000 МВт у наступних двох). Їх озвучив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.
"Очевидно, що сам Президент озвучив тези, які йому дали", — наголосив Железняк.
Журналістка Ганна Ковальчук, посилаючись на слова присутніх на заході, стверджує, що заяви про 4 гігавати здивували не тільки партнерів України, а й деяких представників української сторони.
А кандидат політичних наук та директор Інституту світової політики Євген Магда зауважив, що глава держави не зобов’язаний розбиратися абсолютно в усьому, але хтось повинен нести відповідальність за озвучені тези.
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