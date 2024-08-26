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Задержание Дурова: ищем женщину и деньги
26 августа 2024 | 00:50 , Олег Ельцов. ТЕМА
С задержанием основателя «Телеги» в Париже все, кто мог не поскупились на версии. А чем я хуже?! Тем больше, я всегда могу дать исчерпывающий единственно верный ответ на любую загадку. Мой принцип прост: в любой непонятке ищите… нет, женщин пусть ищут французы. Ельцов ищет деньги. Это ж базис так сказать, на котором зиждется любая надстройка, если Маркс нам не врет. Поэтому вот это вот все: игры спецслужб, месть путиноидов и пр. – оно все безмотивное какое-то. А вот дуровская крипта TON, которую он запустил и крепил своим именем и стоимостью «Телеграмм» - достойная цель.
Буквально неделю назад общался с человеком, шарящим и не первый год пользующим крипту. Тот увлеченно расхваливал прелести TON: по надежности это почти как доллары Федерального резерва. На крипторынке циркулируют страшные деньжищи, и Дуров создал еще одну, по оценкам спецов претендующую на лидирующие места, а значит – на многие миллиарды этого рынка. Через несколько часов после задержания Дурова в парижском аэропорту «Шарль д Голь» TON обвалился на 14%. Уж не в этом ли заключался сермяжный смысл задержания бизнесмена? Появившееся объяснение позиции самого Дурова туман не развеяло. Мир узнал, что он за все хорошее и ярый противник всего плохого. Мы так и предполагали…
А вот тот, кто знал о грядущем задержании, мог неплохо поправить свое материальное положение. А тот, кто знает чем все это закончится, может поправить его еще раз скупив\продав TON в нескромных количествах.
Нельзя исключать и примитивной мести конкурентов, которые тупо заказали бизнесмена французским властям. Но подобный скандал со слишком заметным Дуровым – это уже политика, такое требует одобрения не менее чем президента Макрона. Сложно поверить, что тот за гонорар в пару тысяч биткоинов решился бы удариться в коррупцию…
Почему-то верится, что задержанный миллиардер отделается легким испугом, отсидев ночку в парижском обезьяннике с двумя драгдилерами и одним сутенером с Елисейских полей. Зато на выходе – всемирная рекламная компания самого Дурова, его «Телеги» и его крипты. А если предположить, что он немножко поиграл в эти роковые минуты на разнице курса, то получается совсем красиво. Ради такого можно одну ночку переночевать вдали от блондинки Ксении Вавиловой, в компании которой он прилетел в Париж. Кстати, по странному стечению обстоятельств она, как утверждают паблики, специализируется на криптокоучинге. До чего люблю такие совпадения!
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