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Українська балістика: ми вриваємося у вищу лігу
28 августа 2024 | 09:07
Ще раз про вітчизняну балістичну ракету, чи там саме "Грім-2" і в кого ще є подібні розробки
Ще раз аналізуємо усі наявні дані про найбільший наразі успіх українського ОПК Українська балістична ракета пройшла успішне випробування, але при цьому це єдина деталь, яка була озвучена публічно. Але так як тут мова про буквально історичний успіх українського ОПК, то тут є резон знову повернутись до цієї теми та проаналізувати картину з усіх боків. Можна навіть не заглиблюватись далеко, і піти по двом найпростішим питанням – чи справді там може бути мова про вітчизняний ОТРК "Грім-2", як уже встигли припустити користувачі соцмереж, ну і чи взагалі багато країн у світі здатні вести роботи по власним оперативно-тактичним балістичним ракетам. Можна забігти наперед і сказати – навіщо якщо аналізувати лише "фонові" дані, то ми все рівно отримаємо доволі цікаву картину, навіть якщо тут навряд чи йдеться про ракету, що уже готова до серійного застосування для ударів по противнику. Для початку, давайте пригадаємо усі заяви, що були в публічному просторі протягом останнього року по темі вітчизняної ракетної програми. Для початку, в червні 2023 року мова була про те, що Україна працює над власною ракетою з дальністю пуску до 1000 кілометрів, але щоправда без уточнення, чим там мова про крилату, чи балістичну ракету. Водночас за кілька днів потому з’явилось інше повідомлення, яке стосувалось саме українського ОТРК "Сапсан", і там було названо реальний стан розробки, який ліквідує всі можливі ілюзії. Але у листопаді 2023 року було перша заява від ЗСУ і натяк про ОТРК "Сапсан", він же "Грім-2", яку тоді зробив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов, і там той натяк дозволяв припускати, що прогрес у розробці цього комплексу може бути насправді значно кращим, аніж вважалось до того. Втім, наскільки б тут сильно не виникала спокуса вголос припустити, що у своїй заяві глава держави мав на увазі ОТРК "Сапсан", тут треба зробити наступну поправку. По мірі роботи над цим комплексом там міг змінитись показники наприклад дальності пуску чи маси бойової частини, зовнішній вигляд самої ракети або ж навіть мобільної пускової установки. там в підсумку взагалі може вийти ситуація, аналогічна наприклад як з тим, чим могли відрізнятись між собою варіанти С-200, яким збили А-50 і Ту-22М3, коли мова була про те, що від оригінального ЗРК могла залишитись хіба що назва. Відповідно, і у випадку із "Грім-2", він же "Сапсан" від оригінальної розробки можуть залишитись хіба що сама назва та намір – створити вітчизняний ОТРК під балістичну ракету. Тому тут ідеальним буде дочекатись можливої появи додаткових публічних даних по вітчизняній балістичній ракеті. Наостанок, якщо узагальнити усі наявні у відкритому доступі дані по ракетним програмам інших країн, то виходить, що окрім нашої країни, по власним оперативно-тактичним балістичним ракетам в світі працюють хіба що США, Туреччина та Ізраїль, Індія та Пакистан, Північна та Південна Корея, Китай та Росія. І так виходить, що сам факт успішного випробування балістичної ракети виводить Україну у вузький елітарний клуб країн, що володіють настільки складними ракетними технологіями. Джерело: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/sche_raz_pro_vitchiznjanu_balistichnu_raketu_chi_tam_same_grim_2_i_v_kogo_sche_je_podibni_rozrobki-16433.html
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