Цена «быкования» Зеленского

А разве мы не наблюдали десятилетиями, что творит злобный карлик со своим народом, как науськивает миллионы, превращая народ в стаю бойцовских собак? А грандиозную поддержку россиянами победобесия не наблюдали? Кто-то был уверен, что 2014 не повторится?.. Многие, очень многие прогнозировали и взывали к бдительности, подготовке к неминуемой войне. Многие, но не наши спецслужбы, не СНБО, не президент-асфальтоукладчик.

А разве мы не наблюдали десятилетиями, что творит злобный карлик со своим народом, как науськивает миллионы, превращая народ в стаю бойцовских собак? А грандиозную поддержку россиянами победобесия не наблюдали? Кто-то был уверен, что 2014 не повторится?.. Многие, очень многие прогнозировали и взывали к бдительности, подготовке к неминуемой войне. Многие, но не наши спецслужбы, не СНБО, не президент-асфальтоукладчик.

С началом войны «Телемарафон» появился не случайно. Население наглухо изолировали от информации. Многочисленные эксперты рассказывают про неудержимое приближение нашей победы, иссякающие ресурсы врага, каждый фантазирует как может… Пытаешься разобраться в этом инфошуме и понимаешь: в нем ничего кроме пропаганды. Там, наверху вероятно знают истинное положение дел, но разговаривать с гражданами как с половозрелыми особями, способными трезво оценить ситуацию не желают. Доводится ориентироваться по косвенным признакам и строить предположения. Увы, все что не происходит, что не делается властью говорит лишь об ухудшении ситуации и неспособности вождей адекватно реагировать на ежедневные вызовы. Держава деградирует на глазах.

А насколько адекватной была реакция накануне вторжения? Я чудесно помню духоподъемный спич Зеленского из ночного двора на Банковой: «Мы будем биться!» Как же его полюбили за этот киношный шаг. А еще больше полюбили, когда ЗСУ чудом, ценой потери Юга отстояли Киев. Кто-то знал наши возможности, сопоставлял их с возможностями врага? Зеленский с окружением знали. Теперь знаем и мы. Украина не в состоянии была ни на что за исключением партизанщины. С тех пор и по сей день мы воюем и выживаем исключительно благодаря помощи Запада. Что случится после выборов в США никто не берется прогнозировать.

Не смотря на все это Зеленский вероятно с первого дня не видел альтернативы войне. И с момента вторжения он перманентно «быкует». Никаких уступок, только вперед, вернем все свое,переговоры - на наших условиях, «мы будем биться!» «Быковать» на бытовом уровне можно в двух случаях: когда ты превосходишь противника, либо когда сильно нетрезв и тебе море по колено. У нас изначально другая ситуация. Тут нужны хитрость, изворотливость, твердый расчет… И главное: забота о тех, кто доверил тебе власть. Да Зеля должен был сделать все, чтобы это война не началась, а после ее начала – стремиться к максимально быстрому ее завершению. Он должен был не рассказывать всему миру, что хочет убить путина, что россия – «это просто рашка». Для спасения людей и страны он должен был хоть в дупу уйла целовать, хоть хреном на рояле ему гимн РФ исполнить. Вместо этого мы видели Арахамию с перевернутым блейзером на переговорах в Стамбуле. Перед кем вы понты колотите, дебилы: перед монстрами с огромным имперским опытом, с огромным арсеналом и вчетверо большим населением, для которого украинец – это враг и цель, готовых живьем сожрать миллионы ценителей «95 квартала»... Зеленая команда как угорь должна крутиться, все сделать, чтобы остановить это побоище. Да, не без потерь, с уступками. Но мне кажется, главное – не территории, а люди. Кто-то запишет автора в агента кремля и алармиста. А вы спросите что по этому поводу думает мамаша, у которой от мирной жизни остались только трое детей, две коробки вещей и муж на «нуле». Спросите добровольцев, которые третий год не могут вылезти из окопов, потому что с мобилизацией «что-то пошло не так»…

Главный военный аргумент: в любом случае раша нас задавит сколько перемирий не заключай. Вот это вот все: денацификация, демилитаризация и пр. – оно ж из повестки рашистов не вычеркнуто. А вы уверены, что это переговорные пункты, а не пропаганда для внутренней аудитории? Украинцы ценой невиданных потерь крепко обломали зубы «освободителям». Судя по откровениям Арестовича, участвовавшего в стамбульских переговорах, рашисты были не столь резолютивны, когда дошло до дела и реальных условий заключения мира. Да и что такое «денацификация»? Если речь про откровения Фарион и Грицака – пусть бы и помолчали: первая была бы жива, второй возможно съехал бы за кордон, зато оттуда вернулись бы миллионы украинок с детьми, а их отцы и мужья с фронта. Демилитаризация: сокращение численности войска и ВПК? А я вам напомню условия Версальского мира: Германию обязали передать победителям весь флот, дирижабли, практически все паровозы, вагоны и грузовики. Германии запрещалось иметь регулярную армию, заниматься выпуском оружия и военной техники. Запрещалось иметь флот и авиацию. На нас такие требования и не пытались накладывать. А через 20 лет после Версаля фашистская Германия завоевала большую часть Европы. Как им это удалось: читайте историю. Но нам не потребуется ничего завоевывать: раша катится в пропасть. Смерь тупина откроет новое окно возможностей. И если иметь мудрость, готовиться к очередному шансу - вернем все свое. Вот это должно было стать стратегией обитателей Банковой с первых дней войны. Тогда сохранили бы энергетику, промпотенциал, наши города и наших людей. На восстановление экономики потребуются десятилетия, люди – одни в могиле, вторые – калеки, третьи никогда уже не вернутся, а четвертые съедут едва откроются границы.

Не количество портретов Бендеры или даже Шевченко определяет мощь нации, не число свергнутых идолов и переименованных улиц, а промышленный потенциал, богатство населения, способного поддерживать свою страну налогами, содержать эффективную армию. И чем быстрее мы станем богатеть, тем больше граждан начнут переходить на украинский, тем стремительнее начнут приживаться на нашей дикой территории демократические порядки. На россии «денацификаторы» об этом, кажется, не догадываются. На Банковой к сожалению тоже.