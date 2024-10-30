Арифметика войны

30 октября 2024 | 12:42 , Олег Ельцов. ТЕМА

Становится печальной традицией ежеутренне узнавать о новых территориях и населенных пунктах, захваченных врагом. Там – не только разрушенные дома, не только потерянные производства, больницы, инфраструктура и залежи всяческих ископаемых. Там – наши люди, которые либо остались, либо бежали в еще не захваченные города с чемоданом и кошкой в корзине. Еще – ежедневные потери воинов – калек, контуженных, под флагом на кладбищах…

А еще с каждым днем – сокращающиеся как шагреневая кожа шансы страны вернуться к нормальной жизни, восстановиться, стать богаче, сильнее, защищеннее, счастливее. Мы теряем тех, кто выехал на время, но с каждым днем все глубже укореняется в неукраинскую действительность. Они сдают языковые минимумы, обживаются в новых домах, подыскивают работу попрестижней и поденежней, заводят новых друзей и влюбляются в новые пейзажи и силуэты городов. Их дети уже третий год ходят в другие школы, в которых не преподают украинский и не учат украинскую историю…

Тем временем в Украине сносят памятники и пиарятся перед выборами, вводя языковые патрули, талдычат мантры про границы 1991 года и про войну до победного конца, потому что «путин нападет», в которые уже никто не верит. А сейчас путин не нападает, не завоевывает и не убивает?.. А ресурсы для войны до победного конца есть или их нам обещают? Для чего это упоротое желание войны и крови? В чем смысл? Возможно, мы усердно собираем войско и готовим новое наступление. Возможно, мы даже где-то оттесним врага на несколько километров или ворвемся в Белгородскую область и перебьем там все 10 тысяч северокорейцев. Но покажите мне ту формулу войны, согласно которой у нас появится оружия больше чем у врага, мотивированные тысячи новобранцев и хоть один шанс остановить супостата – тогда я соглашусь: да, воевать нужно, нужно терпеть лишения, новые военные потери, разрушение всего, что создавалось десятилетиями, узнавать о новых смертях детей от взрывов ракет и шахедов… Откройте военную тайну: когда мы будем иметь сотни ракет, летящих на тысячи километров и число установок ПВО, способных защитить небо над Украиной? 2-3 недели, 2-3 года: просто скажите и докажите.

И считайте каждый день: сколько еще украинцев приняло решение не возвращаться домой из-за границы, сколько решило вернуться к своим разрушенным очагам, где наших уже нет. Наконец, подсчитайте: на что и с кем мы будем восстанавливать страну, даже если вдруг выиграем в войне.