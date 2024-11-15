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До конца года бензин резко подорожает
15 ноября 2024 | 09:17
НБУ прогнозирует ускорение роста цен на топливо до более 9% в конце 2024 года. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины. По данным регулятора, в сентябре подорожание топлива значительно замедлилось до 6% по сравнению с 25,5% в июне. Такой показатель оказался ниже прогнозируемого уровня.
В настоящее время сдерживающими факторами для повышения цен на бензин и дизель остаются низкие цены на нефть и высокие запасы сетей АЗС, которые были сформированы перед повышением акцизов. Впрочем, в НБУ отмечают, что этот сдерживающий эффект будет иметь краткосрочный характер.
Согласно данным сайта vseazs.com, в настоящее время в Одесской области средняя стоимость бензина А-95 составляет 56,15 гривен за литр, а дизельного топлива – 51,24 гривны. Во Львовской области А-95 стоит 55,75 гривен, а дизель – 52,50 гривен за литр.
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