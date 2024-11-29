Воздушно-ракетная война, 22–28 ноября 29 ноября 2024 | 09:08 , Том Купер распечатать [0] комментарии [0] Для начала отвечу на один вопрос читателя: извините, не знаю ни одного «пророссийского» блога, сообщающего правду об этой войне.

Гугл-перевод текста. Конечно, где-то «раз в 10–14 дней» я «прохожусь» по социальным сетям и проверяю, что происходит в разных аккаунтах, на форумах или в блогах («никто не знает наверняка»). Я не говорю, что нет ничего стоящего внимания: однако у меня нет времени, чтобы самому вчитываться в привычную «болтовню» о бомбардировке Берлина, Лондона, Парижа и Марса; 15-е объявление об уничтожении 2000, 6000, 20 000 «украинских националистов» в Ольговском лесу; или лекции о «моральном устаревании НАТО» и тому подобном. Поэтому я не слежу ни за какими российскими (или украинскими, или другими) аккаунтами, блогами, форумами, подкастами или другими присутствиями в социальных сетях. Уже с лета 2022 года мой способ работы (когда дело касается этого конфликта) заключается в том, чтобы собирать «указатели» из ряда контактов, а затем — по мере необходимости (и возможности; часть того, что я здесь публикую, вообще нигде не публикуется) — «подкреплять» их ссылками на тот или иной отчет в социальных сетях («Мир тесен», как говорится). Надеюсь, это хоть как-то поможет. *** Тема сегодняшнего разговора – воздушно-ракетная война, и я не могу не начать с размышлений о том, о чем я упоминал, по крайней мере, летом этого года, если не раньше. Да, между тем, есть около пяти или более стран-членов ЕС, которые финансируют несколько крупных проектов по строительству заводов по производству оружия и боеприпасов в Украине. Однако, поскольку масса его политиков все еще колеблется и парализована собственной некомпетентностью (что затем приводит к нерешительности), ЕС все еще не нарастил собственную военную промышленность до достаточного уровня. Из-за этого он не может предоставить инструменты, необходимые для защиты своих собственных инвестиций в Украину , ни энергетическую систему, необходимую для их функционирования. Другими словами: заводы будут построены, но их собственная безопасность и безопасность энергоснабжения для их производства не являются чем-то определенным. И даже если что-то поставляет, то всегда «слишком мало и слишком поздно». Например: да, Нидерланды только что поставили три пусковые установки M901 для зенитных ракет (ЗРК) PAC-2/3 для украинских ВВС и войск ПВО (на самом деле PSZSU; я сокращаю это до PSU). Канада поставила еще одну систему ЗРК NASAMS. А кто-то еще наскребал целую систему ЗРК MIM-23 HAWK, и она была доставлена в Украину через Польшу на этой неделе (кстати, есть сообщения, что MIM-23 тем временем составляют что-то около трети арсенала PSU!). И да, Германия планирует поставить две системы IRIS-T SLM и SLS к концу года. Но… вздох… почему только сейчас, а не несколько месяцев назад? А затем посмотрите на таких славных членов НАТО, как греки: по французской инициативе (а что еще: Macron & Co KG GesmbH SPA AG все еще мечтают о возобновлении войн 1918-1922 годов) они передают в дар Армении свои С-300ПМУ1, «Тор М1» и «Оса-АК». Хуже того: официальное объяснение Афин состояло в том, что «со стороны оппозиции было слишком большое давление, а со стороны западных союзников — отсутствие инициативы» — хотя, по крайней мере, последнее меня бы совсем не удивило. Почему? По той же причине, по которой НАТО провалило чешскую оружейную сделку (на 2 миллиона артиллерийских снарядов) в начале этого года: видите ли, владельцы и генеральные директора, отвечающие за «Систему НАТО», все еще гонятся за прибылью , вместо того чтобы на самом деле помочь Украине выиграть войну против Пудинга. И поскольку подобные вещи «слишком дешевы» по сравнению с тем, что может предоставить оборонный сектор НАТО… иногда в будущем («когда бы это ни случилось, НАТО» — это торговая марка, между тем)… они блокируют такие сделки. …и примерно в то же время представитель Генштаба Вадим Скибицкий сообщил, что за последние несколько месяцев Россия накопила более 200 ракет Х-101 и 300 ракет «Искандер-М»… …в то время как немецкие налогоплательщики даже не проинформированы (например, их славными СМИ), что Volkswagen выплатил своим акционерам дивиденды в размере 5 миллиардов евро еще в мае, а затем, несколько месяцев спустя, «осознал», что должен закрыть три завода и уволить тысячи, потому что ему не хватает 4,5 миллиарда евро… точно так же, как австрийские налогоплательщики никогда не уведомлены о банкротстве KTM после выплаты рекордных дивидендов своим акционерам в начале этого года, а теперь не в состоянии платить своим сотрудникам… Читайте: это та же самая политика близорукого наживы и лжи, которая уже десятилетиями правит всеми аспектами общественной жизни на «Западе». Та же самая политика, которая также дает фантастические обещания об ограничении нелегальной иммиграции (вызванной ее собственной наживой), о том, чтобы остановить промышленность от сброса миллионов тонн токсинов в природу и на нашу еду (вызвано подкупом промышленностью политиков), о замене ископаемого топлива возобновляемым («невозможно», потому что так сказала индустрия ископаемого топлива), о противодействии «азиатской конкуренции» (путем банкротства или продажи собственных высокотехнологичных предприятий?) и т. д., и т. д., и т. п. Конечно, как минимум 2,5 из всех 5,3 читателей, которые могли бы это прочитать, сейчас посоветуют мне не отвлекаться и прекратить болтать о политике, но: вот вам и нравится вам это или нет, это «Система Запад». Система, оказывающая влияние на ход, средства и формы воздушной и ракетной войны между Россией и Украиной (и даже настолько: даже цвета камуфляжа и маркировка задействованных самолетов, БПЛА, ракет и наземных транспортных средств де-факто продиктованы ею же). *** Еще одна вещь, прежде чем я продолжу: в дополнение к своим «Geran-2s» — которые являются копиями иранских (хо-хо!) разработанных Shahed-136 — русские тем временем развертывают большое количество «своих» ударных БПЛА Gerbera. В основном изготавливаемых из компонентов, произведенных в КНР. Настолько, что парламент ЕС теперь НЕ собирается вводить экономические санкции против КНР. Нет. Это было бы слишком разрушительно для бизнеса и прибыли. Вместо этого он собирается вводить дополнительные санкции против России… БПЛА «Гербера», запутавшийся в дереве. Еще один ударный БПЛА Gerbera - и затем тот, который либо заклинило, либо вышел из строя и разбился на территории Украины. Как уже упоминалось выше: почти все компоненты производятся в КНР. *** Неделя воздушной войны, описанная в этом резюме, началась 22 ноября, когда Украина поразила неизвестную цель в районе Краснодара с помощью БПЛА, в то время как русские запустили 114 атакующих БПЛА над Украиной. Славная PSU заявила, что 64 были сбиты, 51 - заглушен, а результаты еще четырех - «неясны». Возможно, я случайно знаю нескольких украинцев, которые впадают в ярость от «лжи PSU». Но, эй: рождественский сезон уже почти здесь, так почему бы просто не купить еще больше лжи - хотя на этот раз «сделанной в Украине»? *** - 23 ноября Украина развернула ATACM для поражения радара 92Н6Е и двух пусковых установок ЗРК С-400 в районе села Большое Жирово Курской области (1490- й зенитный полк ПВО), а также чего-то неизвестного в районе Ростова-на-Дону. Как мы увидим, ЗСУ таким образом начала «бурить коридор ЗРК» в российском воздушном пространстве, чтобы обеспечить возможность множества последующих атак. Тем же утром россияне запустили в эфир 73 ударных БПЛА над Украиной, PSU заявила, что 50 из них были сбиты, а 19 — заблокированы. *** - 25 ноября Украина нанесла удар по авиабазе Курск-Восточный/Калиново по меньшей мере шестью, возможно восемью ATACM. Точный масштаб ущерба остается неясным. Кадр иATACM ударили по авиабазе Курск-Восточный/Халино, утром 25 ноября. Русские сообщили, что «противовоздушная оборона смогла отработать только семь входящих ракет» – хотя и не то, что все семь из них были сбиты. На самом деле, судя по имеющимся видео, по крайней мере пять из них прошли: одна, похоже, поразила местную систему С-400 SAM. Обломки ракеты ATACMS, найденные на авиабазе Курск-Восточный/Халино утром 25 ноября. На заднем плане виден зенитный ракетный комплекс «Панцирь С1» ВКС. Кроме того, украинские БПЛА нанесли удары по системам ПВО в районе Курска, заводу «Тайфун» (электротехника) и нефтебазе АО «Калуганефтепродукт» в Калуге (подожжены три или четыре танка). Россияне сообщили, что «город» был атакован тремя БПЛА, и все три были сбиты: увы, их обломки затем упали на территорию промышленного объекта, вызвав сильные пожары… Не могу не задаться вопросом: кто в России все еще на это покупается? В 1980-х годах русские преуспели в «чтении между строк» советских PRBS… Россияне запустили 145 ударных БПЛА над Украиной, PSU заявили, что 71 был сбит, а 71 — заблокирован (38 из них были перенаправлены в Беларусь?). Кроме того, в течение дня россияне выпустили 2 «Искандера-М»: подразделения Южного командования PSU заявили, что один из них был сбит, вместе с 5 БПЛА. *** - 26 ноября Украинские БПЛА нанесли удары по Ростову-на-Дону (вероятно, по системам ПВО), а также по нефтегазовому объекту в Салавате (Башкирия), примерно в 1200 км от Украины. Россияне запустили 188 БПЛА над Украиной, а также 4 «Искандер-М». PSU заявили, что 76 БПЛА были сбиты, а 95 — заблокированы. В то же время PSU не удалось сбить четыре «Искандер-М». *** - 27 ноября Около 40 украинских БПЛА, а затем ЗРК С-200 (запущенные в режиме «земля-земля») и ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow нанесли удар по авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму. По всей видимости, именно во время этой атаки был выведен из строя российский радар 48Я6-К1 «Подлет» (фото ниже для ориентировки). По данным россиян, над районом Ростова-на-Дону также было сбито 10 украинских БПЛА. Россияне перебросили в общей сложности 89 ударных БПЛА из района Приморско-Ахтарска на Украину. За ними последовали 85 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», 3 ПГМ Х-59/69 и 3 С-300 или БМ-30. PSU заявили о сбитых 76 крылатых ракетах, всех трех ПГМ и 48 ударных БПЛА (еще 62 были заглушены, как утверждает PSU, включая пять, которые вернулись в Россию). По имеющимся данным, в этом ударе участвовал по крайней мере один бомбардировщик Ту-160, ранее принадлежавший украинским ВВС (верхнее фото), который ранее — под давлением Запада, а также в качестве «возврата украинских долгов» — был продан России (нижнее фото). Для получения дополнительных подробностей по этому поводу, пожалуйста, посмотрите видео ниже *** - 28 ноября Полицейские Keystone в Москве утверждают, что отразили украинский удар и сбили 25 БПЛА: 14 в Краснодарском крае, 6 над Брянском, 3 над Крымом и 2 над Ростовом. По данным украинских источников, россияне выпустили в общей сложности около 120 крылатых ракет, 90 ударных беспилотников «Шахид», что делает этот удар самым масштабным ракетным ударом по Украине на сегодняшний день. В ПСУ заявили, что сбили 76 крылатых ракет, 3 Х-59/69 и 35 БПЛА. Обломки крылатой ракеты «Калибр», сбитой над Украиной сегодня утром. Обломки российской крылатой ракеты Х-101 (или «Искандер-К»?), сбитой над Украиной сегодня утром. Однако многие крылатые ракеты были оснащены кассетными боеголовками, поэтому обезвреживание и даже очистка их обломков будет проблемой еще несколько дней. Более того, ряд из них нашли свою цель: по словам министра энергетики Украины, это был «массированный удар». Известно, что целями были Луцк, Волынь, Сумы, Харьков, а в Одесской области была поражена подстанция Усатово. В свою очередь, бойцы 14 -й механизированной бригады вывели из строя российский ЗРК «Тор» *** Итог: ничего действительно «неожиданного». Украинцы нацелились на российские ПВО, авиабазы и нефтехранилища, русские «наносят ответный удар» по украинскому энергетическому сектору, пытаясь сделать «нормальную», организованную общественную жизнь на Украине невозможной. Конечно, для нас здесь, на «Западе», это «несправедливо». Для украинцев это не что иное, как варварство, потому что многие из них — особенно бедные украинцы, люди, которые не могут позволить себе купить электрогенераторы, чтобы согреться этой зимой — это не что иное, как варварство. Однако, пожалуйста, учтите, дорогие «западники»: учитывая, что им удалось проделать нечто подобное с миллионами мирных жителей, проживающих в контролируемых повстанцами районах Сирии, еще в 2015-2016 годах, то есть, что «Запад» позволил им убивать тысячи людей и проводить этнические чистки миллионов людей точно таким же образом (что в свою очередь «создало этот кризис беженцев») много лет назад, тем самым предоставив русским нечто вроде «прецедента», — кто может их за это винить?



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