Как Зе пугает Европу Пу

22 декабря 2024 | 20:32

Для чего путин сегодня предложил устроить дуэль с украинским ПВО: мы ударим «Орешником» по Киеву и посмотрим кто круче – наша ракета или ваша защита? Абсолютно понятно, что цель на первый взгляд безумной фразы та же, что и раньше. Помните его заявление о том, что русским не нужен мир без россии. А значит все сгорят в ядерном огне и путин с подельниками окажутся в раю. То есть, кремлевский вождь последовательно пугает мир, представляясь беспредельщиком-террористом.

И вот президент Зеленский по горячим следам на весь мир прокомментировал это заявление в ходе визита в Брюссель: «И вы считаете это адекватные люди? Просто отморозки».

Зачем наш президент подыгрывает вражескому президенту? Неужели Зеленский не догадывается, что именно это путину и требуется: пугать цивилизованный мир своей неадекватностью и отмороженностью, дабы тот пошел на уступки садисту? Именно это словно по команде Зеленский сделал на идеальной площадке: на пресс-конференции в столице этого самого цивилизованного мира.

Мне кажется, два этих парня работают в дуэте.