|
Трамп: куплю й приєднаю все! Або нічого
11 января 2025 | 18:57
Перший шок минув, й світ починає звикати до див великої політики. Стає доброю традицією: Путіна ледь не щодня шлють на хер – почав Зе, продовжив Джонсон. Й ось вже «Лідери Гренландії висловили готовність обговорювати з Трампом питання приєднання до США, - The New York Post.» Це тільки початок: Трамп-джуніор лише блейзери на острів завіз, а гренландці вже на все готові. А росії в такому разі слід готуватися ставити хрест на ідеї повноцінного Великого північного шляху. Й вологі мрії про «внутрішній Північний льодовитий океан» теж можна залишити в кремлівському смітнику. А якщо Трамп домовиться з Канадою, то до Гренландії буде один день на оленях.
Гадаєте з Панамою буде інакше? Якщо туди навідається ще якийсь трампівський родич, то чухати потилицю доведеться вже не в москві, а в Пекіні. Після чого можна забути про китайський вплив на Карибах. Й чого тоді будуть варті чималі китайські інвестиції в регіон? Над витівками Трампа вже ніхто не посміхається, а дехто сумує.
Але чомусь здається, що Трамп нічого не купуватиме й не приєднуватиме. Просто саме зараз ми спостерігаємо процес підготовки до зустрічі Трамп-путін, згоду на яку дали обидві сторони. Сказано ж: «Війну в Україні завершувати» - значить завершувати. Й тоді у росіян з'явиться шанс зберегти величезні інвестиції, вгачені у свою Північ, а китайцям – у Панаму й околиці. Правда є про що поторгуватися? Цікаво: Путін полетить терміново до Пекіну чи вистачить телефонограми з вказівкам дядька Сі?.. Чи путін чекатиме, коли згідно сталого прізвиська, його обкладе хєрами й Трамп?
До чого ж безжальна ця велика політика!
также читайте
[13.12.2024]
[10.12.2024]
[29.11.2024]
[21.11.2024]
[15.11.2024]
[30.10.2024]
|
по теме
Не обижайте Трампа преждевременно
10. 01. 2025 | 11:53
До инаугурации Трампа еще две недели, а его уже вовсю полощут в медиа и соцсетях. Самое толерантное звание – идиот. Появляются заявления и о его единомышленнике Маске, мол тот активно сходит с ума и представляет угрозу безопасности страны. Я бы предостерег от поспешного навешивания ярлыков. А если уж их развешивать, то желательно стоя перед зеркалом. Если Маск по вашему мнению сумасшедший, то прежде чем раскрыть рот, придумайте ПэйПал, создайте самую успешную автомобильную корпорацию и запустите самую большую ракету.
Наговорил-наматерил...
06. 01. 2025 | 14:26 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не попускает меня интервью Зе влиятельному американскому блогеру-интеллектуалу Лексу Фридману. Сначала накрыли не-подеццки матюки вождя нации. Народ воодушевился: «Наш-то, она как: лихо он по мордам-буржуям проклятым! Кинули, обманули и только Вова Зе набрался смелости за весь народ сказать кто они есть и что натворили.» Причем так сказал, что елеем разлилось по душе последнего олигофрена аудитории «95 квартала».
Как Зе пугает Европу Пу
22. 12. 2024 | 20:32
Для чего путин сегодня предложил устроить дуэль с украинским ПВО: мы ударим «Орешником» по Киеву и посмотрим кто круче – наша ракета или ваша защита? Абсолютно понятно, что цель на первый взгляд безумной фразы та же, что и раньше. Помните его заявление о том, что русским не нужен мир без россии. А значит все сгорят в ядерном огне и путин с подельниками окажутся в раю. То есть, кремлевский вождь последовательно пугает мир, представляясь беспредельщиком-террористом.
Незаданный вопрос
17. 12. 2024 | 14:50
Все торжествуют: СБУ провели блестящую операцию, все московские спецслужбы на ушах. Казалось бы: что может быть лучше смерти вражеского генерала, виновного в химических атаках? Остается пожелать нашим парням успешного отхода. Но остается один вопрос, которого никто не задал на волне экстаза...
В очікуванні громадянської війни
17. 12. 2024 | 13:19 , Олег Єльцов, ТЕМА
Прийнято вважати, що війна призводить до озлоблення суспільства. Цю тезу зповна відчуваєш на вулиці, в магазинах, при спілкуванні з давніми знайомими. Люди стали агресивними. Передовсім це дається взнаки у соцмережах. Проте, виступи ветеранів в медіа спростовують це правило.
10 января 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»