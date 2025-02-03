Мучают смутные сомнения

03 февраля 2025 | 11:13 , Олег Ельцов. ТЕМА

Посмотрел один из самых печальных эфиров в своей жизни. В студии – все уважаемые люди: два члена оборонного комитета парламента, журналист-«спец по госзакупкам» и на правах ведущей - редактор «Украинской правды» Мусаева. Все дружно обсуждали скандал в Агентстве оборонных закупок МО. Там сейчас дикая кадровая чехарда: едва не ежедневно меняется руководитель: то назначают нового, то возвращают старого… Эту дичь наблюдает украинский народ и весь мир, в том числе партнеры, поставляющие нам оружие.

Большую часть эфира участники спорили: можно ли увольнять руководительницу АОЗ Безрукову или нет. Основная претензия: агентство не обеспечило войско необходимым объемом вооружений.

Вообще-то срыв жизненно важных закупок – веский повод уволить не только главу АОЗ и ее начальника министра Умерова. Шутка дела: по свидетельству двух нардепов в студии, за минувший год закупили снаряды различных калибров, которых хватит повоевать когда три дня, когда три месяца. Звучит дико!

Надо бы разобраться насколько реалистичны были планы закупок, сформированные по заявкам Генштаба. Остались ли такие объемы вооружений на внешних рынках после трех лет масштабной войны, как обстоит дело с собственным производством? Касательно последнего – дело дрянь.

Тут впору вспомнить последний, но не единственный скандал с поставкой в войска бракованных мин украинского производства. Увы, участники эфира вспомнили об этом лишь вскользь, всю энергию посвятив дебатам: уволить руководительницу АОЗ одну, вместе с министром или все оставить как есть? Хотя, обсуждать можно было лишь одно: почему до сих пор директор АОЗ Безрукова не находится в СИЗО в компании с группой товарищей, а возможно и министром обороны?

Вам не представляется удивительным, что в войска поступили дефицитнейшие мины на четверть миллиарда гривен, после чего минуло более двух месяцев, а никто еще не арестован, зато вся страна наблюдает как Безрукову ежедневно то увольняют, то восстанавливают в должности.

Дичайшая история: военным поставили брак, а по прошествии двух месяцев руководительница службы, это допустившей, до сих пор не сидит! Пресса писала о грубейших нарушениях при производстве и контроле качества. Брак случается на любом производстве, но во избежание его продажи потребителю существует контроль качества, на заводах находятся «военпреды». Но последний сквозь пальцы смотрел на нарушения технологической дисциплины на производстве. Давно было известно, что используется некачественный порох, есть проблемы со взрывателями, но команды «Стоп!» не прозвучало. «Фуфло» купили, отгрузили, поставили на передовую.

Конечно, можно искать в этой истории руку врага, но вероятнее всего виной здесь криворукость, элементарное технологическое невежество и уголовно наказуемая халатность. Прежде чем попасть на фронт, снаряды проходят обязательную цепочку проверок, согласований и бухгалтерских оплат. На каждом этапе конкретные люди ставят собственные подписи в документах и актах приемки-передачи продукции. Ни один из них не оказался в СИЗО, а Безрукова еще и борется за свое кресло в АОЗ.

Что это как не паралич всей государственной машины от МО до прокуратуры и прочих очень грозных структур? Тем временем Верховный главнокомандующий третий месяц - над битвой. Неужели и он агент ФСБ? Или просто профнепригоден, как и все авторы этого позора?

Но и депутаты, призванные контролировать исполнение военного бюджета, тоже пребывают над схваткой – они вместе с четвертой властью увлеченно обсуждают кадровые перипетии.

После просмотра упомянутой дискуссии остался неразрешенным вопрос: а мы вообще в состоянии продолжать войну, управлять военпромом, армией, страной в конце концов? И передо мной не стоит вопрос: увольнять Безрукову и Умерова или нет. Волнует одно: когда их посадят?