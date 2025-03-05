Но автор уверен: не стоит заблуждаться; в долгосрочной перспективе Украина разработает ядерный арсенал. После окончания войны ожидайте политики, похожей на политику Израиля — Украина не будет ни подтверждать, ни отрицать существование ядерного сдерживания. Во время самой войны Киев продолжит публично отрицать любую подобную программу, в то же время конфиденциально уверяя, что это вариант.

С точки зрения стратегии это имеет смысл. Если бы международные соглашения имели реальную силу, Украина бы сегодня не воевала. Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности, оказался бессмысленным. Теперь Украина понимает урок, который Северная Корея, Индия и Пакистан поняли давно: ядерное оружие — единственная реальная гарантия безопасности от экзистенциальных угроз.

Самый простой путь: плутоний из отработанного топлива

Украина уже имеет один из самых труднодоступных ресурсов для ядерного оружия: расщепляющийся материал. Страна эксплуатирует несколько ядерных реакторов, что означает, что у нее есть доступ к отработанному ядерному топливу, содержащему плутоний.

Извлечение плутония — не новая наука. Процесс PUREX (Plutonium Uranium Redox Extraction) был разработан десятилетия назад и хорошо документирован. Любая страна с ядерными учеными, включая Украину, теоретически может извлечь оружейный плутоний из отходов реактора. Если Украина серьезно настроена на создание сдерживающего фактора, это ее самый прямой путь.

Некоторые могут утверждать, что на Украине нет перерабатывающих мощностей, но это устаревшее предположение. Современная химическая переработка может осуществляться с относительно ограниченной инфраструктурой по сравнению с мощностями времен Холодной войны. Кроме того, западные союзники Украины, включая страны, которые уже обладают ядерным оружием, могут быть готовы тихо помочь в этом отношении — будь то посредством передачи технологий, разведки или скрытых «утечек» необходимых материалов.

Украине не нужны центрифуги для обогащения урана

Большая часть мира считает, что для обогащения урана до оружейного U-235 требуется технология центрифуг. Это просто неправда. До того, как газовые центрифуги стали доминирующим методом, существовало множество других методов обогащения — диффузия, лазерное разделение изотопов и электромагнитное разделение (использовавшееся в Манхэттенском проекте). Хотя эти методы менее эффективны, они все еще работают и могут быть использованы при необходимости.

Причина, по которой страны предпочитают центрифуги, заключается в том, что они ускоряют обогащение и позволяют производить большее количество оружейного материала. Но Украине не нужно массово производить бомбы. Даже одного или двух орудий достаточно для сдерживания.

Грязный секрет: пропавшие и неучтенные ядерные материалы

Самый простой способ для Украины получить оружейный материал — не обогащать его, а получить его или просто позволить ему «найти» его.

Есть ненулевой шанс, что это уже произошло или произойдет. У Украины есть союзники с хорошими связями, и некоторые из этих союзников имеют доступ к ядерным материалам, которые либо преднамеренно предоставляются, либо просто остаются без присмотра, чтобы Украина могла их приобрести.

Будем откровенны: российская ядерная безопасность не идеальна. Распад Советского Союза привел к неучтенным боеголовкам и оружейным материалам. Некоторые из них, теоретически, уже могут быть в руках Украины. У США также есть пропавшие ядерные материалы. И если у США и России они есть, то что насчет Франции, Великобритании, Пакистана, Индии или Китая? А как насчет негосударственных субъектов?

Западные правительства не будут публично передавать Украине ядерное оружие. Но им и не нужно этого делать. Если бы Украина «вернула» утерянную советскую боеголовку или ядерный материал с скомпрометированного объекта, правдоподобное отрицание было бы сохранено. И если бы это произошло, международное сообщество закрыло бы глаза.

Технический фактор 1940-х годов: ядерное оружие не является технологической проблемой

Существует популярное заблуждение, что ядерное оружие требует передовых технологий. Это не так. Первая ядерная бомба была создана в 1945 году с использованием технологий 1940-х годов. Украина — современная, индустриальная страна с передовой научной базой. Решительное национальное государство, такое как Украина, могло бы построить базовое ядерное устройство относительно быстро, если бы у него были нужные материалы.

Грубая ядерная бомба не обязательно должна быть сложной. Урановая бомба пушечного типа, подобная той, что была сброшена на Хиросиму, требует очень мало передовой инженерии. Проблема заключается в получении расщепляющегося материала, а не в разработке самой бомбы. Даже импровизированной, неэффективной бомбы было бы достаточно для сдерживания.

А что, если у Украины уже есть бомба?

Если бы Украине было нужно только примитивное ядерное устройство — с непредсказуемой мощностью — теоретически оно уже могло бы быть. Как? Используя ядерный материал, полученный из отработанного топлива.

Подумайте о последствиях: если Украина уже разработала базовый ядерный потенциал, они могут не использовать его в традиционном смысле, а использовать его как последнее средство сдерживания. Если Россия пойдет на полномасштабную катастрофическую атаку, Украина может ответить, дав понять, что у нее есть неотслеживаемый ядерный потенциал. Одна лишь вера в то, что у Украины есть бомба, может повлиять на российские стратегические расчеты.

Может ли Украина уже иметь примитивное ядерное оружие на территории России?

Учитывая обширные и часто плохо контролируемые границы России, существует правдоподобный сценарий, в котором Украина уже провезла на территорию России грубое ядерное устройство. Это роман Тома Клэнси или просто легкая добыча для украинских спецслужб? Самые простые маршруты для такой операции пролегают через Беларусь или по морю.

Беларусь служит удобным транзитным пунктом из-за своей проницаемой границы и пророссийских, но внутренне коррумпированных сил безопасности. Контрабандные операции, даже для дорогостоящих товаров, распространены в этом регионе. Небольшое, скрытое ядерное устройство — которое можно было перевозить в грузовике или грузовом контейнере — могло попасть в Россию несколько месяцев назад.

Аналогично, морской путь предлагает возможности. У России обширные прибрежные границы и обширная сеть судоходных операций, многие из которых опираются на коррумпированные или плохо контролируемые таможенные процедуры. Ядерное устройство теоретически могло быть отправлено из любой точки мира, замаскированное под промышленный груз.

Последствия такой возможности огромны: руководство России не может быть уверено, что у них уже нет экзистенциальной угрозы в пределах их собственных границ. Если Украина обладает таким устройством, ей, возможно, никогда не придется его использовать — сам страх того, что оно существует, может служить сдерживающим фактором.

Вывод: ядерный путь Украины — это вопрос времени, а не если

Стремление Украины к ядерному оружию — это не теоретический спор, это конечная реальность. Сочетание доступных расщепляющихся материалов, научных знаний и экзистенциальной необходимости делает это неизбежным. Украина понимает, что международные соглашения ничего не значат перед лицом грубой силы. Запад может официально не поддерживать ядерные амбиции Украины, но есть способы гарантировать, что они смотрят в другую сторону.

Если Украина не разработает ядерное сдерживание, она останется во власти российской военной мощи. Киев это знает. Мир должен готовиться к будущему, в котором Украина, как и Израиль, станет молчаливой ядерной державой.

Если вы хотите пощекотать себе нервы и увидеть, насколько «легко» превратить ядерные отходы в оружейный материал… прочтите это: https://www.acq.osd.mil/ncbdp/nm/NMHB2020rev/docs/NMHB2020rev_Ch15.pdf