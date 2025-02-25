|
Сырьевая повестка
25 февраля 2025 | 16:52 , ТЕМА
Своим единением украинский народ обязан В.В.Ху и Дж.Трампу. Первый заставил нас объединиться в феврале 2022, второй – в феврале 2025-го. Первый хотел наши земли, второй … того же, точнее, он хочет того, что в них зарыто. При этом второй еще и обзывает нашего президента, как наш обзывает первого. До мата со стороны Трампа пока не дошло, но все впереди – «переговоры продолжаются».
По сути барыжной истории с полезными ископаемыми не все ясно, вернее – не ясно ничего. Замутил ее, как известно, Зеленский. С нами он не советовался. Но идея стала популярной – Трамп ее радостно поддержал. Теперь сообщают, что условия для украинской стороны с каждым днем все лучше и соглашение вот-вот подпишут. А почему бы смеха ради не сообщить о ходе переговоров подробнее: с текстами, предложенными покупцом и продавцом, с условиями, обязательствами, долями прибылей?.. Ведь речь идет ни много-ни мало о будущем нашей страны, о нас и о том, что мы оставим детям помимо бабиной хаты и долгов по ипотеке? Никакой ведь коммерческой тайны нет: никто на наши богатства кроме США не претендует.
Впрочем, уже стали претендовать. ЕС высказалось в том смысле, что готовы потендерить с США и предложить условия поинтереснее. И тут же заистерил царь Запоребрика: а как же мы, заберите и наши богатства, у нас их больше –, мы за ценой не постоим. Вот так вот: после кровавой трехлетней битвы с НАТОй зовет лидера НАТЫ осваивать богатства Сибири. При этом царь так спешил, что болтал все, что пришло в голову: приходите, говорит, в Красноярский край ГЭС строить! Вова, там уже есть Саяно-Шушенская, зачем тебе еще одна ГЭС? А еще там огромные залежи бурого угля, на котором вырабатывается самая дешевая электроэнергия, поступающая на Красноярский алюминиевый, где Дерипаска плавит металл, от которого Запад отказался.
В действительности имеем дивную картину: две страны бились три года, чтобы условием ее прекращения стало согласие на разработку их природных ресурсов заокеанской страной. Из чего напрашивается вывод, что мы как были, так и остались сырьевым придатком просвещённого Запада. И то, что с населением стран, положивших в войне под два миллиона человек, не советуются и не знакомят с условиями грядущей сделки, указывает на то, что это население –не собственник этих богатств, а статисты, рабочая сила на давно украденных заводах и месторождениях.
Интересный нюанс: часть украинских полезных ископаемых сегодня под пятой врага. И на них положил глаз еще один терпеливый наблюдатель за ходом войны: Китай. Но русский царь настойчиво предлагает взять их в концессию США. А на те залежи, что под украинским контролем претендуют США и Европа. Население наблюдает за происходящим и безмолвно офигевает.
Можем ли мы сказать, что посполитых пользуют политики? Лишь отчасти. Если вспомним, Украину с первых дней независимости делили два промышленных клана: Донецкий и Днепропетровский. И на этом базисе возводились политические надстройки. И вместо того, чтобы договориться о распределении ресурсов и объединиться, кланы решили развалить страну, чтобы без конкурентов пилить доставшиеся части. И что получили в итоге? Денег нет, экономика развалена, Донецкий кряж достанется то ли китайцам то ли американцам, а Криворожский и Никопольский бассейны то ли американцам, то ли европейцам, а может и китайцам.
Теперь понимаете почему вас не информируют и не советуются касательно переговоров и условий сделки? Да потому что народ 30 лет голосовал за эти два клана и поддерживал их политику разделения и регионального деребана. Такое население не заслуживает права голоса.
Смиренно ждем результатов и радуемся окончанию затянувшегося смертоубийства.
также читайте
[11.01.2025]
[10.01.2025]
[06.01.2025]
[22.12.2024]
[17.12.2024]
[17.12.2024]
|
по теме
Зеленський у пошуку генеральної гарантії
16. 02. 2025 | 12:15 , Олег Єльцов, ТЕМА
Президент Зеленський не побачив у проекті угоди між Україною та США щодо експлуатації надр гарантій безпеки, тому не погодився на неї – «вивчає». Власне, сам текст проекту бачили лише укладачі й адресати. Публіка визначає форму «слона», вхопившись за окремі фрази, як от про відсутність гарантій й натяк на те, що доступ до надр розподілять 50\50.
Курский кульбит
14. 02. 2025 | 11:28 , Олег Ельцов. ТЕМА
Наши 450 кв.км Курщины представлялись золотым обменным фондом при грядущих переговорах о мире. Но вчера, вместе с бравурными сообщениями о переговорах Трампа с путиным роспаблики запестрели заявлениями песковых-медведевых на тему украинской Курщины. Мол, ничего мы обменивать не станем, выкинем оккупантов с российских земель. На первый взгляд, после полугода бесплодных штурмов эти выкрики звучат смешно. Но! Для чего они об этом заговорили в преддверии переговоров? Целый день ломал голову и, кажется, разгадал кремлевскую схему.
Украинцев должны грабить не только украинцы!
12. 02. 2025 | 00:41 , Олег Ельцов. ТЕМА
Боженьки, проклятые заокеанские капиталисты, воспользовавшись нашей слабостью, хотят заграбастать украинские редкоземельные металлы! А потом и наши благодатные черноземы, как фашисты вывезут… Ох, грабят, супостаты, как жить!
Бровь Трампа начала движение
05. 02. 2025 | 15:44 , ТЕМА
«Якщо задля досягнення миру та збереження людських життів потрібно буде сісти за один стіл з путіним під час переговорів, то ми безумовно підемо на такий крок». Это свежее от Зеленского. А что, собственно, изменилось, не считая смены президентов в США? Западная помощь возросла, мы ощутимо нарастили собственное производство вооружений и наши мины стали качественными, мы навели порядок с призывом, с закупками вооружений, в управлении войсками, идем в наступление?..
Мучают смутные сомнения
03. 02. 2025 | 11:13 , Олег Ельцов. ТЕМА
Посмотрел один из самых печальных эфиров в своей жизни. В студии – все уважаемые люди: два члена оборонного комитета парламента, журналист-«спец по госзакупкам» и на правах ведущей - редактор «Украинской правды» Мусаева. Все дружно обсуждали скандал в Агентстве оборонных закупок МО. Там сейчас дикая кадровая чехарда: едва не ежедневно меняется руководитель: то назначают нового, то возвращают старого… Эту дичь наблюдает украинский народ и весь мир, в том числе партнеры, поставляющие нам оружие.
24 февраля 2025
18 февраля 2025
[17:59]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»