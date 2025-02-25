Сырьевая повестка

25 февраля 2025 | 16:52 , ТЕМА

Своим единением украинский народ обязан В.В.Ху и Дж.Трампу. Первый заставил нас объединиться в феврале 2022, второй – в феврале 2025-го. Первый хотел наши земли, второй … того же, точнее, он хочет того, что в них зарыто. При этом второй еще и обзывает нашего президента, как наш обзывает первого. До мата со стороны Трампа пока не дошло, но все впереди – «переговоры продолжаются».

По сути барыжной истории с полезными ископаемыми не все ясно, вернее – не ясно ничего. Замутил ее, как известно, Зеленский. С нами он не советовался. Но идея стала популярной – Трамп ее радостно поддержал. Теперь сообщают, что условия для украинской стороны с каждым днем все лучше и соглашение вот-вот подпишут. А почему бы смеха ради не сообщить о ходе переговоров подробнее: с текстами, предложенными покупцом и продавцом, с условиями, обязательствами, долями прибылей?.. Ведь речь идет ни много-ни мало о будущем нашей страны, о нас и о том, что мы оставим детям помимо бабиной хаты и долгов по ипотеке? Никакой ведь коммерческой тайны нет: никто на наши богатства кроме США не претендует.

Впрочем, уже стали претендовать. ЕС высказалось в том смысле, что готовы потендерить с США и предложить условия поинтереснее. И тут же заистерил царь Запоребрика: а как же мы, заберите и наши богатства, у нас их больше –, мы за ценой не постоим. Вот так вот: после кровавой трехлетней битвы с НАТОй зовет лидера НАТЫ осваивать богатства Сибири. При этом царь так спешил, что болтал все, что пришло в голову: приходите, говорит, в Красноярский край ГЭС строить! Вова, там уже есть Саяно-Шушенская, зачем тебе еще одна ГЭС? А еще там огромные залежи бурого угля, на котором вырабатывается самая дешевая электроэнергия, поступающая на Красноярский алюминиевый, где Дерипаска плавит металл, от которого Запад отказался.

В действительности имеем дивную картину: две страны бились три года, чтобы условием ее прекращения стало согласие на разработку их природных ресурсов заокеанской страной. Из чего напрашивается вывод, что мы как были, так и остались сырьевым придатком просвещённого Запада. И то, что с населением стран, положивших в войне под два миллиона человек, не советуются и не знакомят с условиями грядущей сделки, указывает на то, что это население –не собственник этих богатств, а статисты, рабочая сила на давно украденных заводах и месторождениях.

Интересный нюанс: часть украинских полезных ископаемых сегодня под пятой врага. И на них положил глаз еще один терпеливый наблюдатель за ходом войны: Китай. Но русский царь настойчиво предлагает взять их в концессию США. А на те залежи, что под украинским контролем претендуют США и Европа. Население наблюдает за происходящим и безмолвно офигевает.

Можем ли мы сказать, что посполитых пользуют политики? Лишь отчасти. Если вспомним, Украину с первых дней независимости делили два промышленных клана: Донецкий и Днепропетровский. И на этом базисе возводились политические надстройки. И вместо того, чтобы договориться о распределении ресурсов и объединиться, кланы решили развалить страну, чтобы без конкурентов пилить доставшиеся части. И что получили в итоге? Денег нет, экономика развалена, Донецкий кряж достанется то ли китайцам то ли американцам, а Криворожский и Никопольский бассейны то ли американцам, то ли европейцам, а может и китайцам.

Теперь понимаете почему вас не информируют и не советуются касательно переговоров и условий сделки? Да потому что народ 30 лет голосовал за эти два клана и поддерживал их политику разделения и регионального деребана. Такое население не заслуживает права голоса.

Смиренно ждем результатов и радуемся окончанию затянувшегося смертоубийства.