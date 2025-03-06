Да, я верю Зеленскому!

06 марта 2025 | 11:28

Подозреваю, что Зеленский взаправдашний патриот. Я верю, что он желает добра Родине, что хочет победить олигархов и возможно - закончить войну. Констатирую: Зеленский – украинский президент, вокруг которого меньше всего коррупционных сплетен и скандалов и, наверное, он не участвует в схематозах.

Но при нем воровать стали больше, страна деградирует и четвертый год воюет, теряя людей и территории, становясь все менее пригодной для жизни. Зеленскому не все равно, он делает это неосознанно – просто так получается, лучше он не умеет.

Страна разваливается, запас прочности иссякает, государственные институции стагнируют: налоговое, пенсионное, медицинское, финансовое ведомства в предсмертных судорогах генерируют бесконечные новации и постановления, которые лишь ухудшают существование всех, до кого они дотягиваются. Эксперименты Гетьманцева по ощипу гусей, телемарафоны, хаотическое управление ВПК и выкачивание денег через банковскую систему…

Народ стонет, но терпит, сохраняя единство: главное – как-то выпутаться из этой клятой войны, остальное – потом.

И вот Зеленский, желая добра стране, летит в Вашингтон на встречу с рыжим неадекватом и там начинает спорить с ним в стиле КВН-молодости. За последующие дни оглашено несколько десятков версий того почему и кто инициатор. Достоверно известно одно: мир не стал ближе, хотя Зеленский, наверное, хотел. Но, как всегда, не получилось. США окончательно отвернулись, Европа повернулась, но у нее нет оружия.

Говорят, смелым ходом станет установление братских связей с Китаем, что приблизит мир и испортит аппетит Трампу. Но мы не сможем: потребуются активные дипломатические шаги – а это сфера ответственности Президента. Последствия таковы: посол в США - оскандалившаяся Маркарова, в Турции до недавнего времени был профессиональный милиционер Боднар, а сегодня вообще нет посла. В Китае послом – налоговик и директор аэропорта Рябикин. Вы понимаете, что нам не под силу закрутить тонкую дипломатическую игру с Китаем, как бы того не хотелось? Зеленского просто нельзя пускать в Пекин, как нельзя было пускать в Вашингтон.

Да, я верю, что наш Президент мечтает сделать для страны что-то хорошее. Но получается плохо.