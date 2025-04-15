Почему важно обслуживать кондиционер перед летом: заботьтесь о комфорте заранее

15 апреля 2025 | 14:39

С первыми по-настоящему теплыми днями многие из нас с облегчением включают кондиционер, чтобы спастись от жары. Однако далеко не каждый задумывается: а в каком состоянии находится устройство после долгого «отпуска» в холодное время года.

Обслуживание кондиционера перед началом летнего сезона — это не формальность, а необходимость. И чем раньше вы об этом позаботитесь, тем комфортнее и безопаснее пройдёт ваше лето.

Что происходит с кондиционером за зиму?

Даже если кондиционер простаивал всё холодное время года, это не значит, что он остался в идеальном состоянии. За зиму в наружном блоке скапливаются пыль, листья, насекомые, а на внутренних деталях может образоваться конденсат и плесень. В фильтрах оседает пыль, а хладагент со временем может частично утечь. В результате:

Кондиционер хуже охлаждает;

Появляется неприятный запах при работе;

Устройство начинает потреблять больше электроэнергии;

Увеличивается риск внезапной поломки.

А теперь представьте, что всё это случается в самый разгар жары, когда сервисные службы перегружены, а вы — без охлаждения.

Что входит в профессиональное обслуживание кондиционера?

Обслуживание кондиционера — это не просто протирка панелей. Это комплексная работа, которую выполняют квалифицированные специалисты с профессиональным оборудованием. В стандартный сервис входят:

Глубокая чистка фильтров и теплообменников;

Обработка внутренних поверхностей от грибка и бактерий;

Диагностика всех рабочих узлов и соединений;

Проверка и, при необходимости, дозаправка фреона;

Очистка дренажной системы, предотвращающая протечки;

Тестирование работы устройства в разных режимах.

Такой подход позволяет не только продлить срок службы техники, но и создать по-настоящему безопасный микроклимат в вашем доме или офисе.

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Почему не стоит откладывать на потом?

Отказаться от профилактики — значит поставить под удар не только кондиционер, но и собственный комфорт. Вот лишь несколько причин, почему затягивать с обслуживанием — плохая идея:

Нагрузки летом экстремальны — если кондиционер не готов, поломка практически гарантирована.

— если кондиционер не готов, поломка практически гарантирована. Очереди на сервис растут — в мае-июне мастеров буквально "разрывают на части", ждать выезда можно до недели.

— в мае-июне мастеров буквально "разрывают на части", ждать выезда можно до недели. Запахи и бактерии — грязный кондиционер — источник плесени, аллергенов и неприятных запахов, особенно если дома есть дети.

— грязный кондиционер — источник плесени, аллергенов и неприятных запахов, особенно если дома есть дети. Перерасход электроэнергии — загрязненный прибор работает дольше и потребляет больше.

Если вы хотите, чтобы кондиционер служил верой и правдой не один сезон, не ждите жару. Профилактика — это просто, доступно и выгодно.

Где заказать качественный сервис?

Выбирая, кому доверить обслуживание кондиционера, важно не ошибиться. Специалисты компании Vencon уже более 10 лет работают с климатической техникой, знают все её особенности и предлагают профессиональный подход по разумной цене.

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Обслуживание кондиционера — это не трата, а инвестиция в ваше здоровье, комфорт и спокойствие. Вместо того чтобы в разгар жары искать, где и как срочно починить устройство, позаботьтесь о нем заранее. Ведь чистый, исправный кондиционер — залог прохлады, свежести и отличного самочувствия в летние дни.