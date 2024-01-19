ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ

19 января 2024 | 16:32

Разгадку тайны любви лучшие умы человечества пытаются найти тысячелетиями. Какая она, настоящая любовь? Бывает ли любовь с первого взгляда? Может ли она длиться вечно? Последние научные данные говорят о том, что во многих случаях убежденные романтики не так уж и не правы!

ТАЙНА УЛЫБКИ И ВЗГЛЯДА

Профессор психологии Бенедикт Джонс утверждает, что мы находим привлекательными только тех людей, которые реагируют на нас позитивно, «считывая» благожелательное отношение в улыбке, взгляде или жесте. Подать другому человеку такой сигнал не так уж сложно. Достаточно всего лишь двух действий: улыбаться и смотреть «глаза в глаза».

Психологи провели эксперимент с 460 мужчинами, которым предлагалось оценить даже не самих женщин, а их фотографии. Улыбка и соответствующий взгляд повышали привлекательность фото в 8 раз! Ну а вживую такая стратегия «передачи сигнала» от женщины к мужчине, судя по всему, должна работать еще эффективней.

У женщин, правда, в процессе дальнейшего тестирования по фотографиям обнаружилась еще одна особенность: как только на нейтральном фото неулыбчивого, смотрящего в сторону мужчины появлялась женщина, которая смотрела на него с интересом, привлекательность этого мужчины резко повышалась.

Таким образом, вопрос «что она в нем нашла?» является прекрасным стимулом для того, чтобы женщина начала испытывать заинтересованность «популярным» мужчиной, а вот на мужчин подобная ситуация действует по-другому: они не столько интересуются женщиной рядом с мужчиной, сколько самим мужчиной — воспринимая его как потенциального конкурента.

В любом случае заинтересованный взгляд, направленный не на нас, а на другого, дает нам подсознательную установку на конкуренцию.

В ПОИСКЕ ИДЕАЛА

Но если уж мы решим, что кому-то симпатичны, то подсознательно отреагируем и на это — человек, которому мы понравились, понравится нам в свою очередь. Но каковы критерии этого отбора? Почему одни нам нравятся, а другие нет? Дело в том, что каждый из нас в любом случае имеет представление об идеальном партнере, даже если сам этого и не осознает.

Этот идеал появляется не вдруг, а синтезирует социальный и культурный опыт, детские впечатления, историю отношений с противоположным полом… Если мы решаем, что симпатичны другому человеку, то следующим шагом в зарождении ответной симпатии становится сравнение с живущим внутри нас «идеалом».

Процесс этот не мгновенный, на него уходит примерно до 1,5 минут, в течение которых мы сличаем потенциального партнера с подсознательным идеальным образцом. Собственно говоря, ровно столько и формируется «любовь с первого взгляда», которая на самом деле одним взглядом никогда не обходится.

И влюбляемся мы тоже отнюдь не случайно, а только в тех, кто успешно прошел проверку на подсознательный идеал.

ХИМИЯ ТЕЛА

Помимо мимики, жестов, симметрии лица и так далее, в последнее время ученые в виновники первой любви записали также «химию тела». Некоторые из них, например Роберто Као Васкес, убеждены, что у людей есть некий вомероназальный орган, который улавливает феромоны.

Знаменитый роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», собственно говоря, основан именно на этом предположении. И хотя существование такого органа наукой пока еще неопровержимо не доказано, все же установлено совершенно точно — тестостерон и эстроген человеческий нос различить способен. Причем мужчины могут «унюхать» только женские гормоны.

А женщины, безусловно, обладающие по сравнению с ними более острым обонянием, — как тестостерон мужчин, так и эстроген женщин. Что, видимо, коррелирует с вышеупомянутой установкой определить «что она в нем нашла?»

Представительницы прекрасного пола, что называется, нюхом чуют, когда другая женщина уже провела соответствующие маркетинговые исследования и выявила «наилучший образец» мужчины.

ЛОВУШКА ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ?

С первой любовью мы худо-бедно разобрались, теперь давайте поговорим о любви вечной. С легкой руки Фредерика Бегбедера, автора культового романа «Любовь живет три года», этому романтическому чувству научно-популярная мифология отвела именно такой срок. Ученые-эволюционисты даже нашли обоснование такому трехлетнему циклу.

По их мнению, он достался нам в наследие от далеких предков неслучайно — ровно столько было нужно первобытным людям для успешного рождения детей и их защиты в начале жизни.

Через три года, когда поддержка друг друга ради продолжения рода становилась не столь актуальной, уровень дофамина и вазопрессина, укреплявшего связь между мужчиной и женщиной, падал. И они смело могли отправляться на поиски нового партнера, чтобы завести с ним новое потомство, обеспечив тем самым своему виду генетическое разнообразие.

С этой точки зрения Фридрих Ницше был прав, когда называл любовь «ловушкой для размножения, предназначенной только для продолжения вида».

ЛЮБОВЬ — ЭТО НАРКОТИК!

Кроме того, некоторые ученые полагают, что мозг просто не в состоянии долго выдерживать сильную романтическую страсть. С одной стороны, он быстро привыкает к химическим соединениям, которые вырабатывает организм, находясь в состоянии любви «на пределе возможностей».

Мозг становится в прямом смысле слова «наркоманом любви». Когда эти соединения начинают распадаться, у человека начинается своего рода любовная ломка, противостоять которой так же сложно, как и ломке наркотической. Все, кто переживал травматический опыт несчастливой, неразделенной любви, могут это подтвердить.

С другой стороны, природа распорядилась так, что мы имеем возможность войти в это состояние и выйти из него. В противном случае износ мозга в результате «передозировки» был бы чрезвычайно велик.

Поэтому инстинкт самосохранения толкает его заменять романтическую страсть на эмоционально более стабильные версии любви: привязанность и уважение к партнеру, общность интересов и т. д.

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ СУЩЕСТВУЕТ!

Однако менее страстные стадии развития любовных отношений отнюдь нельзя считать «ненастоящей любовью». Последние научные данные вселяют уверенность в душах тех романтиков, которые верят в существование не только любви с первого взгляда, но и любви вечной.

Так, исследование Аризонского университета показало, что вечная любовь существует и может продолжаться даже после смерти одного из двух партнеров. Изучая реакции мозга, нейропсихологи установили, что на вечную любовь люди способны независимо от возраста, состояния здоровья и количества лет совместной жизни.

Они проанализировали активность «любовных» областей мозга и выяснили, что у людей, состоящих в браке 10 и 20 лет, она сопоставима с показателями у пар, состоящих в отношениях 1 год.

Помимо химической совместимости, главным условием для вечной любви ученые называют сходство ценностей, жизненных принципов и интересов. Они создают прочную основу для формирования искренней привязанности, проявления заботы и восхищения качествами партнера.

Кроме того, секрет счастливых пар кроется в чувстве юмора, помогающем переводить самые напряженные, драматические эпизоды совместной жизни в легкий, несерьезный формат.

Поэтому если принять во внимание последний критерий, то знаменитая песня Шарля Азнавура и Мирей Матье «Вечная любовь» должна быть проникнута не столько романтической чувственностью, сколько мягкой иронией и самоиронией. Впрочем, каждый из нас имеет право на свою собственную «формулу любви».

Хорошенько подумайте, возможно, она есть и у вас?

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