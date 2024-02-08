Социологи на доверии

08 февраля 2024 | 10:22 , Олег Ельцов. ТЕМА

Как-то со мной зафрендилась в ФБ известная социологиня. Я ответил ей взаимностью, после чего у меня в ленте стали попадаться результаты трудов возглавляемой ею прославленной организации. Однажды меня эти результаты насторожили: как всегда опрос касался политиков, и неожиданно выигрышно в нем выглядела если не ошибаюсь Юлия Владимировна. Цифры были слишком победоносные.

Журналистскую джинсу весьма легко выявить. Использование аргументов одной стороны, прокурорский тон повествования, недостоверные источники и пр. С социологией сложнее. Тут правильно сформулированный вопрос фактически гарантирует ожидаемый заказчиком ответ.

Нет, я ни в чем не обвинял социологиню. Я просто тактично поинтересовался: кто профинансировал их доблестный труд? После этого безобидного вопроса (а что, кто-то предполагает, что социологи для пропитания собирают нектар с цветочков?), моя френдесса изменилась в лице: я почувствовал это буквально через монитор. Ее ответ был краток и не по существу. «Я думала вы умнее!» - таким был ответ…

Это я к чему. Вот у нас есть требование открывать имена собственников СМИ, чтобы граждане знали какой из олигархов пудрит им мозги через подконтрольные СМИ. Мне почему-то кажется, что социология незаслуженно обойдена вниманием со стороны законодателя. Мозги они пудрят почище медиа, а ответственности, кроме репутационной – никакой. Вот сегодня: едва наметилась легкая политическая нестабильность, начались разговоры про выборы - тут же появились социологические опросы. Нет, я не против: политическая нестабильность – это ж время жатвы для политологов, социологов и немного журналистов. Но хочется справедливости, равных условий работы так сказать. Думаю, было бы весьма полезным для избирателя узнавать не только результаты социологических исследований, но и их заказчика. Просто добавить в конце результатов одну обязательную строку: «Исследование заказано имярек».

Имени социологини не называю: она уже в лучшем из миров, но порядки в социологическом королевстве неизменны. Может и права была покойница: что-то я не понимаю – умнее нужно быть…