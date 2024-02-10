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ШІ й життя по-новому

10 февраля 2024 | 11:23

Штучний інтелект людського рівня буде досягнуто "відносно скоро". Принаймні так вважає не остання людина у царині ШІ Сем Альтман.


Поки що робити прості правильні (або складні ненайдійні) висновки вміє вже GPT-4, та для самостійної поведінки (агентності) потрібні зважені надійні міркування, які є ознакою людського інтелекту.
"Якщо поставити GPT-4 більшість запитань 10 000 разів, одна з цих 10 000 відповідей, ймовірно, буде досить хорошою, але він не завжди знає, яка саме, а ви хотіли б щоразу отримувати найкращу відповідь з 10 000", - каже CEO OpenAI Сем Альтман.
Тому найбільш важливою властивістю нової моделі GPT-5 буде здатність міркувати й надійність, яку це дає. Тобто, тепер користувачу не потрібно буде вимагати від ChatGPT структурованих міркувань для вирішення складних завдань, мовна модель сама буде вирішувати - коли можна дати відповідь одразу, коли потрібен ланцюжок міркувань, а коли вона має порадитися з користувачем.
Тож, ручне тонке налаштування ChatGPT (витончені, складні, тощо підказки) з виходом GPT-5 стане неактуальним. А успішними, на думку Альтмана, будуть бізнес-моделі стартапів на основі ChatGPT, які будуть спиратися не на налаштовування моделі, а на ексклюзивну контекстну інформацію (приватні дані) шляхом надання додаткової інформації через RAG (пошук у завантажених даних користувача - або в аудіо- та відеопотоці).
Нова модель GPT-5 також зможе аналізувати та генерувати відео. Ця можливість вже використовується в тестовому режимі. Й з доступних онлайн мільярдів годин відео GPT-5 вже багато чого навчився й ще навчиться.
А ще для повноцінної роботи в нашому світі потрібно фізичне втілення. Тому OpenAI тепер інтенсивно працює над інтеграцією GPT з роботами.
Норвезька 1X Technologies співпрацює з OpenAI з 2022 й розробляє Neo, двоногого гуманоїда, орієнтованого на споживчий ринок для щоденної домашньої допомоги. Eve, колісний робот компанії, вже використовується багатьма організаціями для виконання промислових завдань: переміщення обладнання, відчинення дверей та виконання замовлень, природно пересуваючись у неструктурованому/структурованому просторі.
Тож, й інтелектуальні, й робочі робочі місця будуть спочатку доповнюватися інтелектуальними машинами, а потім, після досягнення певної їхньої надійності та зниження вартості, робочі місця будуть займатися ними з вивільненням людей.
Тому питання, як буде організовано суспільство, коли інтелектуальні машини замінять людей, турбує Білла Гейтса:
"Наше мислення настільки організовано навколо дефіциту фахівців і хороших ідей, що мені цікаво, як без цього дефіциту організувати суспільство.
Ми збираємося покращувати освіту, але що робити з освітою, якщо дійдемо до цієї крайності?
Коли ми будемо мати речі, які розумніші за нас й потрапимо в цей світ інтелектуального пост-дефіциту, ми знайдемо нові речі, які можна робити. Я впевнений, що у нас ніколи не закінчаться різні способи реалізувати себе, робити щось один для одного, і розуміти, як ми граємо в наші людські ігри.
Чи може ШІ допомогти нам менше воювати, бути менш поляризованими?
Здавалося б, якщо ви керуєтеся інтелектом, не бути поляризованими - це здоровий глузд, і не мати війни - це здоровий глузд, але я думаю, що багато людей ставляться до цього скептично. Мені б хотілося, щоб люди працювали над найскладнішими людськими проблемами, наприклад, над тим, чи зможемо ми ужитися один з одним. Я думаю, що ШІ може сприяти тому, щоб люди ладнали один з одним й вважаю, що ШІ приємно здивує нас."
Й от що цікаво: умовами використання сервісів OpenAI заборонено використання її послуг для "розробки або використання зброї", та от заборону використання її моделей для "військових справ і війни" цього тижня OpenAI скасувала


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