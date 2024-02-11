Кому не пощастить наступного разу? 11 февраля 2024 | 22:15 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Медіа майже буденно повідомляють про ще одну трагедію на Харківщині. Влучання у нафтобазу, численні жертви, у підвалі будинку згоріла ціла родина з трьома дітьми...

Рашизм – зло, путін -...уйло! Ми це всі розуміємо. Але я не можу второпати: як сталося, що після влучання по нафтобазі згоріло 14 приватних осель? А якби це були не ворожа ракета чи дрон, а недопалок – хто б тоді був "...уйло"?



Як взагалі могли з'явитися житлові будівлі поруч із нафтобазою? Впевнений, існують чіткі обмеження на житлове будівництво в зоні навколо подібних об'єктів. Але ж хто й коли їх дотримувався? Все, що пов'язане із житловим будівництвом в нас – суцільний кримінал. Але за нього нікого не карають. Гадаю й цього разу влада обмежиться констатацією: путін -...уйло! Нєєє, панове, ви кажіть не половину, а всю правду: ви є подільниками злочинця...уйла, бо сприяли цим руйнуванням й смертям.



А скільки ще таких забудов із порушенням всього, що можливо? А коли прилетить по наступному об'єкту – скільки ще хат із дітьми в підвалах згорить?... Під регулярними обстрілами влада бодай щось робить аби убезпечити мешканців поруч із небезпечними об'єктами? Бодай когось відселили? А хоч одну заправку серед житлових масивів, зокрема нелегальну газову, прикрили? Хтось покараний?...



Все це нагадує минулорічну істерику з придбанням генераторів, яку радо розпалювала влада. Вся країна опинилася на пороховій діжці, обліплена непридатними до регулярного використання побутовими електрогенераторами й пальним до них – без жодних дотримань техніки безпеки й намагань влади контролювати ситуацію. Й нам тоді дуже пощастило, що не сталося масованих загорянь. А от сьогодні вночі мешканцям Харківщини поруч із нафтобазою не пощастило...



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