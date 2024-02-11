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Кому не пощастить наступного разу?
11 февраля 2024 | 22:15 , Олег Ельцов. ТЕМА
Медіа майже буденно повідомляють про ще одну трагедію на Харківщині. Влучання у нафтобазу, численні жертви, у підвалі будинку згоріла ціла родина з трьома дітьми...
Рашизм – зло, путін -...уйло! Ми це всі розуміємо. Але я не можу второпати: як сталося, що після влучання по нафтобазі згоріло 14 приватних осель? А якби це були не ворожа ракета чи дрон, а недопалок – хто б тоді був "...уйло"?
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