Исполнилось два года со дня гибели известного финансиста, участника украинской делегации на переговорах с Россией в марте 2022 года, а также сотрудника Главного управления разведки Дениса Киреева.

Как писала "Страна", его убийство в разгар боев за Киев вызвало большой скандал. Согласно первоначальной версии, Киреев, участвовавший в первом раунде переговоров, который прошел на белорусско-украинской границе, оказался предателем, за что и был убит прямо в центре Киева сотрудниками СБУ.

Но вскоре ГУР заявило, что Киреев - это их сотрудник, который погиб во время спецзадания. Примерно через год к этой теме снова вернулись. Главным ньюсмейкером стал глава ГУР Кирилл Буданов. Он, по сути, обвинил сотрудников СБУ во внесудебной расправе над Киреевым.

После выхода публикаций состоялась встреча Буданова с тогдашним и.о. главы Службы безопасности Украины Василием Малюком, за которой последовало официальное заявление ГУР и СБУ об их взаимодействии в противодействии агрессии. А слухи о якобы разногласиях между руководством этих органов - "вражеские нарративы".

Тем не менее в тот момент Государственное бюро расследований вело следствие по факту гибели Киреева и даже установило "круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления".

Что происходит сейчас с расследованием и что известно по данной теме, разбиралась "Страна".

С разницей в год

Денис Киреев - известный украинский финансист. Работал в различных банках. Во времена Януковича был первым заместителем председателя правления Ощадбанка.

Но широкая общественность о нем узнала в начале полномасштабного вторжения РФ.

Он был участником первой встречи делегаций Украины и России, которая прошла в Гомеле 28 февраля.

На снимках со следующего переговорного раунда 3 марта Киреева уже не было.

А 5 марта информпространство "взорвала" новость об убийстве Киреева. Ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники в силовых структурах, что он якобы оказался агентом (российским, надо полагать), за что при задержании был застрелен СБУ. При этом в тот же день появилось официальное сообщение на сайте Главного управления разведки Минобороны о гибели трех сотрудников ГУР, в том числе Киреева, "во время выполнения специальных заданий".

"Это были профессионалы, преданные своему делу и защите Украины. Наша страна потеряла верных сыновей и мужественных воинов", - говорилось в сообщении.

После этого вопросов к убийству Киреева стало еще больше, но в тот момент ответы на них никто не дал. А сама новость вскоре забылась в суматохе военного времени.

Но спустя почти год к этой истории вернулось издание The Wall Street Journal, которое не только нарисовало развернутый портрет Киреева, но представило новые факты о его гибели. Собеседником издания был глава ГУР Кирилл Буданов.

Он заявил, что весной 2021 года предложил Кирееву работать на украинскую военную разведку. По словам Буданова, именно Киреев сообщил правильный день и время начала полномасштабного вторжения России. Кроме того, от него пришла информация, что российские войска постараются захватить аэропорт Гостомеля вблизи Киева, откуда они могли бы начать быстрый штурм столицы.

Как заявлял Буданов, этим Киреев помог Украине сорвать планы противника.

Также глава ГУР сказал, что именно по его предложению Киреев присоединился к делегации Украины для переговоров с Москвой. Позже Подоляк заявит, что банкир не был членом украинской делегации, а являлся консультантом "по одному из направлений", подтвердив его связь с ГУР.

Однако на фотографиях со встречи с россиянами Киреев сидит с краю, но рядом с тогдашним народным депутатом от "Голоса", а сейчас министром обороны Рустемом Умеровым, который входил в состав украинских переговорщиков. Сомнительно, что "консультанта" посадили бы за переговорный стол.

То, что именно разведка делегировала Киреева на переговоры, позже подтвердил и глава делегации Арахамия в интервью Наталье Мосейчук.

По версии Буданова, в день убийства банкира пригласили на встречу от имени начальника управления контрразведки СБУ Александра Поклада с просьбой о встрече возле Софийского собора. Киреев приехал туда с охраной, но ее разоружили, а банкира увезли. Примерно через полтора часа гуровцам сообщили, что Киреева нашли убитым в затылок.

Кстати, исходя из появления сообщений о его смерти 5 марта, именно эта дата считается днем гибели Киреева. Но в статье WSJ говорится, что его убили перед вторым раундом переговоров 3 марта. То есть погиб он, скорее всего, не 5-го. По неподтвержденной версии, это случилось в ночь с 1-го на 2 марта.

После публикации WSJ во власти впервые прокомментировали ситуацию вокруг Киреева. Советник главы ОП Подоляк назвал причиной его убийства отсутствие "единой координации между силовыми структурами", то есть ГУР и СБУ.

Далее было интервью Буданова украинской редакции "Радио Свобода", опубликованное через несколько дней после выхода материала WSJ. В нем глава ГУР рассказал, что попытки добиться объяснений от СБУ окончились ничем.

Тогдашний глава спецслужбы Иван Баканов якобы "не смог ничего толком пояснить". Версию об убийстве Киреева как российского агента, распространенную СМИ со ссылкой на источники, Буданов называет намеренной дезинформацией с целью прикрыть людей, совершивших преступление. Хотя эти сотрудники, по утверждению главы ГУР, ему прекрасно известны.

"У тех, кто это намеренно сделал, было целью не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определенные действия, чтобы отбить врага… Было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила", - заявил Буданов "Радио Свобода", тем самым обвинив убийц Киреева в работе на Россию.

На следующий день после публикации этого интервью главы ГУР вышло сообщение о встрече Буданова с тогдашним и.о. главы СБУ Василием Малюком, которая, по всей видимости, была призвана снять напряжение между органами.

Вероятно, некая договоренность была достигнута, так как больше тема Киреева официально не поднималась.

Причастные есть, обвиняемых нет

Тем не менее по делу Кирева ГБР все же продолжало следствие. Госбюро в прошлом году заявило, что следователи установили "круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления", и допросили в качестве свидетелей 20 человек. Также были назначены 14 судебных экспертиз и "проведен ряд других следственных (розыскных) действий".

Жена Киреева Ирина, с которой журналисты поговорили, недоумевала, что за прошедшее с момента гибели Киреева время его убийцы не наказаны.

"Год назад в центре Киева по дороге на второй раунд переговоров представителями государственных органов убит член переговорной группы. И я не понимаю, почему за год следствие еще не закончено и не наказаны эти преступники. Я не понимаю это не только как жена, а и как гражданка Украины", - сказала она УП.

"У него была любимая фраза: где родился, там и пригодился. И более патриотичного человека я в своей жизни не знала. А в результате мы имеем то, что имеем. Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200 процентов. И я имею логические объяснения, почему они (представители СБУ - Ред.) это говорят. Иначе как же оправдаешь убийство посреди Киева?" - заявила жена Киреева.

Спустя два года после убийства банкира-разведчика серьезных подвижек по этому уголовному производству по-прежнему нет. И собеседники, с которыми общалась "Страна" об этом деле, сомневаются, что какие-то серьезные новости могут быть в ближайшее время. В этом, по их словам, не заинтересовано прежде всего СБУ, сотрудников которого, по сути, и обвинял Буданов в убийстве.

"Дело будет раскрыто после того, как сменится руководство некоторых подразделений СБУ", - комментирует "Стране" народный депутат Евгений Шевченко ("Восстановление Украины"), который возглавляет подкомитет по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами в экономических вопросах парламентского комитета по вопросам экономического развития.

Шевченко часто в комментариях СМИ называет себя "другом Буданова". Сам глава ГУР в одном из своих интервью заявил, что нардеп "довольно давно помогает" военной разведке, например, в налаживании контактов с руководством Беларуси.

Вместе с тем раскрытию дела Киреева может способствовать, по мнению Шевченко, давление западных стран, так как для них "это станет важным моментом в возвращении к демократии, верховенству права и свободе слова".

"Это будет как дело Гонгадзе. Оно сейчас резонанса не несет, но наступит политический момент, когда это дело станет опять резонансным, так как будет одним из ответов на вопрос, за что воюет Украина", - прогнозирует Шевченко в разговоре со "Страной".

Однако пока никакого воздействия это дело на политические процессы в Украине и в силовых структурах не оказывает. Малюк 7 февраля прошлого года был назначен полноправным главой СБУ, а Поклад стал замглавы спецслужбы 23 августа 2023-го. 6 января уже этого года президент Владимир Зеленский присвоил главе СБУ звание генерал-лейтенанта. Еще одним указом он повысил бригадного генерала Поклада до генерал-майора.

"Дело Киреева привело к трениям между ГУР и СБУ и, наверное, повлияло на смену руководства второй спецслужбы и новый баланс, сложившейся внутри нее после рокировки. Сейчас это дело ушло из фокуса медийного общественного внимания. Но, возможно, оно будет реинкарнировано, если начнутся новые переговоры между Украиной и Россией. История Киреева может быть поднята на поверхность как элемент дискредитации украинской позиции и как инструмент дополнительной борьбы за результаты переговорного процесса", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Киреев похоронен на Байковом кладбище

Дениса Киреева похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Его могила расположена неподалеку от могил руководства МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах в 2023 году.