Эндоскопия мотора: что это и зачем нужна

27 марта 2024 | 21:12

Современные автомобили отражают передовые технологии, что требует особого подхода к диагностике и ремонту. Одна из информативных операций — эндоскопия мотора, позволяющая выявить нарушения без необходимости разбирать узел. Механик осматривает внутренние полости силового агрегата. Обычно диагностика проводится в отношении цилиндропоршневой группы, реже при помощи эндоскопа осматривают впускной тракт и турбину.

При появлении признаков неисправности мотора опытные владельцы автомобиля пытаются выяснить и устранить причины. Игнорирование проблем может привести к дорогостоящему ремонту. Мотор в машинах последних поколений — сложная конструкция. Чтобы разобрать двигатель, требуются дополнительные усилия, время и деньги. Чтобы ускорить, упростить и удешевить процесс диагностики, механики используют эндоскоп для СТО, который позволяет выяснить причины нарушений в работе силового агрегата.

Особенности конструкции

Эндоскоп — прибор, состоящий из гибкого штатива, оснащенного миниатюрной камерой и дисплеем, на котором отображается информация. Благодаря встроенной LED-подсветке механик получает наглядную информацию о состоянии внутренней поверхности мотора. В некоторых моделях не предусмотрена встроенная камера. Тогда прибор подключается к внешнему монитору. Другие оснащены сразу двумя камерами для расширения обзора.

Преимущества использования

Осмотр внутренней поверхности проводится через свечные отверстия, в которые пропускают зонд. Процедуру выполняют при выключенном и остывшем двигателе. Гибкий зонд позволяет детально изучить внутреннюю поверхность силового агрегата и обнаружить мелкие дефекты. Основные преимущества:

четкое изображение высокого разрешения; возможность увеличения отдельных деталей изображения; управление движением камеры.

Эндоскопия проводится для оценки состояния клапанного механизма, цилиндров и поршней. Обследование внутренней поверхности позволяет обнаружить механические повреждения.

Что можно узнать при помощи эндоскопа

Диагностика позволяет увидеть дефекты на деталях силового агрегата, которые связаны с заводским браком или появились в процессе эксплуатации машины. Параметры, которые тестируют при помощи эндоскопа:

Состояние цилиндров. Прибор помогает выявить задиры на стенках, определить степень износа деталей цилиндропоршневой группы. При оценке мастер обращает внимание на состояние хона — специальных насечек, которые призваны удерживать масляную пленку. Состояние поршней. Эндоскопия наглядно показывает нагар, образовавшийся на стенках. Из-за него сокращается объем камеры, где происходит сгорание топлива. Последствия — снижение производительности, увеличенный расход горючего, детонация, калильное зажигание. Трещины, сколы на поверхности деталей, другие повреждения и дефекты катализатора, впускного и выпускного коллекторов. В ходе диагностики обнаруживают инородные предметы внутри мотора, что связано с разрушением элементов впускного тракта.

Эндоскопия проводится при покупке подержанной машины. Опытный мастер в ходе осмотра определит соответствие показателей пробега на одометре степени износа цилиндров и поршней. В ходе обследования двигателя выявляются задиры и неисправности клапанного механизма. Такие дефекты нередко встречаются в моделях бюджетных автомобилей.