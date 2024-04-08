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Про смешных белгородцев и преступных украинских мэров
08 апреля 2024 | 09:30 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не скрою: приятно смотреть, как белгородчане при обстреле бодро бегут в бетонные укрытия, установленные на улицах. Особенно потешно это смотрится на ускоренной перемотке. Укрытия простецкие: железобетонная коробка на пару десятков человек: от осколков точно защитит. Когда вспоминаешь, что война на Белгородщину пришла недавно, а у нас она уже третий год, становится не до смеха. Почему у нас до сих пор не появилось таких укрытий? Такие бетонные блоки железобетонные комбинаты могут отливать сотнями еще со времен эпохи панельного строительства – технология простецкая. Вместо них в Киеве массово появляются стеклянные остановки.
Кто виноват? Ответ, казалось бы, на поверхности: злочынна влада в лице жуликов-мэров, устраивающих фиктивные тендеры по возведению этих «стекляшек» силами «дружественных» фирм. Смею разочаровать негодующую общественность: вина не на городских властях, а на серьезных дядях в министерских креслах и в архитектурных НИИ.
Секрет в том, что на стеклянные остановки существуют СНИПы, а на бетонные – нет. СНИП (строительные нормы и правила) – это библия строителя и чиновника, дающего добро на возведение всего. Если их распечатать, получатся сотни томов скучной технической документации, в которой описано все: как строить и из чего. Каждая строчка в этих документах словно в армейском уставе выписана кровью. Любое отклонение от СНИП – это даром потраченные миллиарды, техногенные катастрофы, человеческие жертвы… За чем следуют уголовные дела и посадки.
Но это в теории. На практике о СНИПах давно забыто: любое разрешение на любое строительство застройщик может получить за мзду. Поэтому за долгие годы, когда менялись технологии, материалы и архитектурные подходы, все это никак не отражалось на содержании украинских СНИПов – дело хлопотное, неприбыльное. Те, кому следовало этим заниматься, просто продавали свои подписи под разрешающими документами.
Грянула война. Креативные архитекторы насоздавали массу привлекательных проектов остановок-убежищ, способных защитить граждан от вражеских атак. Безусловно бетонный блок стоит дешевле остановки из стекла и нержавеющей стали. Но если городские власти дадут добро на возведение подобных остановок, они фактически рискуют стать фигурантами уголовного дела по причинам, описанным выше. А вот если погибнут люди на стеклянной остановке, лично чиновнику это ничем не грозит: ведь все по правилам сделано…
В некоторых городах мэры рискуют должностью и свободой, под личную ответственность санкционируют возведение бетонных укрытий. Но таких смельчаков единицы.
Я далек от мысли, что за два года войны мы в состоянии были наверстать все то, чего не сделали за три довоенных десятилетия. Но, в конце-концов, СНИП на возведение бетонной коробки разработать и утвердить можно было. Особенно памятуя, что необходимость такой малой архитектурной формы очевидна с 2014 года.
Любопытно, почему прокуратура по сей день не отыскала статьи в Уголовном кодексе, по которой следует сурово покарать тех, кто должен был это сделать. А сажать надо, и СНИПы утверждать надо. Срочно!
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