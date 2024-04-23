Ты откуда, из полиции? На фронт!

23 апреля 2024 | 09:54 , Олег Ельцов. ТЕМА

Непременно следует предоставить родной полиции шанс вернуть доверие и уважение налогоплательщиков на передовой. Ведь они давали присягу защищать граждан – в окопах это сделать легче всего. А те, кто в тылу, как-то продержатся до победы без них.

Как-то кучно пошло…

Два боевых родственника-имбецила убивают полицейского, а второго члена патруля ранят. У убийц - всего один пистолет, один из нападавших находился за рулем. У полицейских – два пистолета, никто из них за рулем не сидел, однако …

Опер УБОПа, волею Авакова переименованного в Департамент спецрасследований, служащий в подчинении своего родственника (ЧТО?!..) колотит понты в статусном столичном ресторане…

А вот вам еще, самое яркое, из Галиции. Стали известны результаты кропотливого четырехмесячного расследования, которым были занят личный состав местной полиции. На Львовщине 63 человека под новый год собрались заняться групповым сексом. Организовал это дело житель близлежащего села. Далее – шершавым языком ментовского протокола: «Организатор создал группу в Telegram. В ней участникам объясняли правила вечеринки: все должны были сдать свои мобильные телефоны, действовал тематический дресс-код, собравшиеся могли заниматься сексом или совершать иные сексуальные действия по добровольному согласию.»

Продолжаем смаковать скабрезные подробности в стиле канала СТБ: «Участие в вечеринке было не бесплатным и нужно было пройти собеседование с организатором по видеосвязи. Стоимость входа зависела от пола и того, придет ли человек сам, или с парой и составляла от 700 до 3500 грн.»

Следствие установило, что участникам предоставляли презервативы, лубриканты и пр.

Полиция обнаружила, что во время вечеринки ее участники совершали "развратные действия и вступали в половое сношение между собой". Эгей, господа борцы за моральную чистоту, а с кем же им было вступать в сношение - с местными гусями?..

Далее узнаем, что после четырех месяцев оперативно-следственных действий следствие разоблачило организатора. Ему сообщили о подозрении в "сводничестве для разврата". Галицкий районный суд Львова избрал мужчине меру пресечения – ночной домашний арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается, за совершение уголовного преступления грозит заключение до пяти лет. Это ст. 302 УК «Разврат и сводничество в составе группы». Экономика бизнес-сводника такова: билет – от 700 до 3500, аренда помещения – 16000, бесплатные презервативы, алко, то да се. Так себе бизнес…

С ужасом думаю о своей супруге. Она в кампании с нашим псом регулярно участвует в корги-пати, где народ общается в группе в Телеграмм, сбрасывается на мясо-алко-собачьи вкусняшки, а потом тусит на лужайке в одном из киевских парков. Страшно представить: вдруг в этом коллективном сборище коротколапых овчарок, которых так любила английская королева, случится акт сексуального характера? Становится тревожно: моя жена с подельниками рискует пойти по статье 302 УК за сводничество: от двух до пяти!..

Я к чему, собственно, веду? Все эти наделенные властью уроды в дорогой форме, купленной за мой счет, с табельным оружием, с выплатой отпускных, премий, больничных, с содержанием баз отдыха, со спортивными залами, ведомственными поликлиниками и надбавками в связи с военным положением четыре месяца занимаются расследованием жуткого криминала по ст. 302 УК, когда группа граждан собирается заняться групповым сексом!

Нет, я категорически не готов содержать этих неплохо устроившихся ребят! И воина из Департамента спецрассследований, который инициирует жлобячьи разборки за столик в столичном ресторане, который ему по официальной зарплате не положен, тоже не готов содержать.

А зачем мне реформированная патрульная полиция, которая, вооружившись за мой счет, не в состоянии задержать двух дезертиров с одним пистолетом? Я вообще не уверен, что она имела право этим заниматься. Выясняется, что во время задержания в салоне полицейского авто находился мелкий нарушитель. Что там в соответствии с протоколом: можно при этом кого-то еще проверять? Раньше патруль ГАИ не мог останавливать одновременно два авто. Дьявол – в нюансах, которые авторам полицейской реформы а-ля Аваков-Наем неведомы. Результат: трупы.

А чем заняты ребята из Департамента спецрасследований, у которых нет базы «Скорпион», успешно проданной в аваковские времена, и полномочий, предоставленных законом «О борьбе с организованной преступностью»? Правильно, все тем же: крышуют, торбят, решают вопросы, закрывают дела и борются за столики в ресторанах, резервированные не ими…

И вот тут у меня возникает сомнение: на то ли идут мои налоги? А в это время другие парни третий год сидят в норах, спасаясь от дронов, защищают меня и этих моральных уродов, выходящих на пенсию в 45 лет. А я перевожу донаты героям на передовой, потому что мои налоги ушли на содержание наглецов и неумех в форме.

Отсюда - логичный вывод: героические парни, бьющиеся за столик в ресторане, должны защищать независимость своей страны на передовой. У них есть оружие и они обучены им пользоваться, они достаточно молоды и физически крепки… Не вижу преград для отправки всей украинской полиции на защиту Родины.

Вы спросите: а что же мы-гражданские будем делать в тылу без защиты этих героических парней и девушек, которые сегодня защищают нас от любителей группового секса по согласию? У меня готов ответ. Во-первых, мы отменим ст.302 УК и от этого основы государственности не пошатнутся, и личная безопасность граждан не ослабнет и у полиции поубавится работы и возможности разбогатеть на закрытии дел по этой статье. А для защиты от уличных грабителей и насильников организуемся в народные дружины и патрули. Но не обязательно противостоять грабителям лично. Можно нанять специально обученных людей, которые смогут задержать двух дезертиров с пистолетом. На это мы мы скинемся из тех денег, которые сэкономим на содержании безмозглой, коррумпированной полиции.

Обыватель даже не представляет во сколько ему обходится эта продажная и необученная полиция. Она потребляет огромные ресурсы. И дело не только в бюджетных расходах. Эти любители пафосных ресторанов и дорогих иномарок успешно осваивают грандиозные средства путем коррупционных схем и нелегальных поборов с использованием например ст. 302 УК о разврате. Чтобы не сидеть пять лет в темнице, организатор секс-вечеринки с радостью уплатит им щедрую мзду.