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Гетьманцев підраховує мільйонерів замість сумлінних платників податків
01 мая 2024 | 14:08 , Олег Ельцов. ТЕМА
Данило Гетьманцев трохи підзадовбав своїми «карколомними» повідомленнями. На жаль, преса радо сприяє його дурній популярності. От сьогодні ЗМІ розносять чергову новину від Гєтьманцева: в Україні 10,2 тисячі гривневих мільйонерів, за рік їхня чисельність зросла на 10%, тобто на 1,2 тисячі персон.
Людоньки добрі, що ж це робиться! Ми останні піввареника доїдаємо, а хтось жирує, багатіє на народних грошиках!
Це повна дурня. Ніхто не замислився, що мільйон гривень становить вартість поганенького бюджетного авто. Й їх на вулицях стає значно більше, аніж гривневих мільйонерів у гетьманцевсько-податковому переліку. Продажі авто в салонах стрімко зростають: у порівнянні березень 2024 до березня 2023 року – на 47%. Майже кожен, хто купив авто – гривневий мільйонер. А якщо уважно придивитися до моделей новеньких авто на дорогах, то виникне підозра, що чимало українських громадян не просто мільйонери, а мультимільйонери.
Власне, кожен боєць на передовій може дозволити собі придбання новенького авто за мільйон гривень. Й про що це нам говорить? Та ні про що. Гетьманцев просто вкинув у медіапростір інформаційне сміття, яке кожен українець споживає й трактує як йому заманеться. Так, комусь не вистачає грошей на одяг та їжу, нема на що винайняти житло навзамін зруйнованого, а в когось гроші є.
Може пану Гетьманцеву варто звернути увагу на більш важливі речі, скажімо збирання податків з продажу підакцизного товару? Але більшість АЗС в країні вказують мізерну прибутковість, а у мережах тютюнових кіосків досі не з’явилися термінали для безготівкової оплати. Гетьманцев свого часу багато про це патякав, але нічого досі не зроблено. Напевно в нього немає часу: він підраховує гривневих мільйонерів. Натомість мав би створювати систему, яка унеможливить ухилення від сплати податків.
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01 мая 2024
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