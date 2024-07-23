Я ж попереджав!

"Роздуми про причинно-наслідковий зв'язок

По всій Україні - свято: на третьому році війни ми заблокували транзит російської нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба". Все ж логічно: Орбан - ворог, росія - ворог... Але є нюанс: Угорщина нині головує в ЄС, а ще вона - найбільший експортер електроенергії в Україну, яка потерпає від її дефіциту. Чи врахували цю обставину в офісі примитивних рішень, перш ніж перекрити нафтопровід? Цікаво, яка температура в будівлі на Банковій у ці спекотні дні: така сама, як у сесійній залі парламенту +21?

Якщо через цей своєчасний вчинок завтра включення електрики скоротяться ще на півгодини, чи всі радітимуть обрізанню Угорщини від російскої нафти?

З нетерпінням чекаю на наступні переможні кроки наших стратегів..."