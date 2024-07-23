|
Я ж попереджав!
23 июля 2024 | 09:51 , Олег Єльцов, ТЕМА
Лише чотири дні тому кинув в ФБ коротку репліку щодо рішучого перекриття Україною поставок російської нафти до Угорщини й наслідки такого вчинку. Орбан прочитав й все зробив за моїми вказівками...
"Угорщина може припинити експорт електроенергії в Україну через зупинку транзиту нафти російського «Лукойлу», – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто".
"Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, звідки ідуть гроші на зброю для України".
Кортить процитувати себе.
"Роздуми про причинно-наслідковий зв'язок
По всій Україні - свято: на третьому році війни ми заблокували транзит російської нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба". Все ж логічно: Орбан - ворог, росія - ворог... Але є нюанс: Угорщина нині головує в ЄС, а ще вона - найбільший експортер електроенергії в Україну, яка потерпає від її дефіциту. Чи врахували цю обставину в офісі примитивних рішень, перш ніж перекрити нафтопровід? Цікаво, яка температура в будівлі на Банковій у ці спекотні дні: така сама, як у сесійній залі парламенту +21?
Якщо через цей своєчасний вчинок завтра включення електрики скоротяться ще на півгодини, чи всі радітимуть обрізанню Угорщини від російскої нафти?
З нетерпінням чекаю на наступні переможні кроки наших стратегів..."
также читайте
[12.06.2024]
[12.06.2024]
[06.06.2024]
[30.05.2024]
[22.05.2024]
[21.05.2024]
|
по теме
Признаки приближающихся выборов
23. 07. 2024 | 08:34 , Олег Ельцов. ТЕМА
Давненько не разносились по интернетам сведения о закулисной жизни и бизнесах людей во власти и около нее. Ибо «нэ на часи», ибо война и всяческое отсутствие полноценной политической жизни. И тут – бац! Появляется разлюбопытная статья, которая пошла гулять в перепостах по сети, касающаяся общенационального душки-любимчика и волонтера №1 Сергея Притулы. Оказывается, он с супругой после начала войны и бурной волонтерской деятельности скупили несколько квартир в столичном новострое – больше трех миллионов отвалили. Не квартиры – чепуха: по 30 квадратов и все в одном доме. По тыще баксов за кровный метр в квадрате. Итого – под сто тысяч долларов вложено в недвигу. Очевидно для дальнейшей сдачи в аренду или для переуступки прав уже совсем по другой цене.
Чому F-16 не долетить до України
18. 07. 2024 | 13:36 , Том Купер
Жила-була країна за тридев’ять земель… і …. довго-довго-довго після створення якоїсь іншої країни поруч (шляхом найму групи вікінгів для втихомирення та цивілізації банди варварів у дикій місцевості по той бік річки), всі її принцеси зібралися разом і вирішили придбати собі кілька F-16… А потім, як то кажуть, «лайно на вентилятор полетіло»…
Київські чиновники втекли за кордон із дітьми-сиротами
04. 07. 2024 | 09:12
Офіс омбудсмана викрив схему, як діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації, деь загубивши 13 дітей.
Чи потрібна «Укрзалізниці» власна генерація?
01. 07. 2024 | 18:27 , Олег Ельцов. ТЕМА
28 червня «Укрзалізниця» оголосила про створення ТОВ «УЗ Енерго», яке опікуватиметься власною генерацією електроенергії. Підставою став загальнонаціональний дефіцит електрики. А «УЗ», як один з найпотужніших споживачів, жаліється, що його потреби задовільняють лише на 75% й у подальшому це може призвести до скорочення рейсів залізницею.
Скрытые прелести и подводные камни рассредоточения
13. 06. 2024 | 01:53 , Олег Ельцов. ТЕМА
Рассредоточение – непреложное правило военного времени. Служивые люди его отлично знают, поэтому не концентрируют вооружение и технику на крупных складах, а личный состав – во вместительных казармах. Игнорирование этого требования в начале войны стоило нам немалых материальных средств и многих жизней. Сегодня, кажется, ушли в прошлое концентрация воинов на полигонах и в учебных центрах, бойцы уже не собираются массово в излюбленных кафе и ресторанах. Случаи с прилетами и многочисленными жертвами научили не игнорировать правила, писанные кровью…
23 июля 2024
17 июля 2024
[09:47]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»