ТЕМА

Я ж попереджав!

23 июля 2024 | 09:51 , Олег Єльцов, ТЕМА

Лише чотири дні тому кинув в ФБ коротку репліку щодо рішучого перекриття Україною поставок російської нафти до Угорщини й наслідки такого вчинку. Орбан прочитав й все зробив за моїми вказівками...


"Угорщина може припинити експорт електроенергії в Україну через зупинку транзиту нафти російського «‎Лукойлу», – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто".
"Угорщина знову заблокувала фонд ЄС, звідки ідуть гроші на зброю для України".
Кортить процитувати себе.
"Роздуми про причинно-наслідковий зв'язок
По всій Україні - свято: на третьому році війни ми заблокували транзит російської нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба". Все ж логічно: Орбан - ворог, росія - ворог... Але є нюанс: Угорщина нині головує в ЄС, а ще вона - найбільший експортер електроенергії в Україну, яка потерпає від її дефіциту. Чи врахували цю обставину в офісі примитивних рішень, перш ніж перекрити нафтопровід? Цікаво, яка температура в будівлі на Банковій у ці спекотні дні: така сама, як у сесійній залі парламенту +21?
Якщо через цей своєчасний вчинок завтра включення електрики скоротяться ще на півгодини, чи всі радітимуть обрізанню Угорщини від російскої нафти?
З нетерпінням чекаю на наступні переможні кроки наших стратегів..."


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

Признаки приближающихся выборов

23. 07. 2024 | 08:34 , Олег Ельцов. ТЕМА

Давненько не разносились по интернетам сведения о закулисной жизни и бизнесах людей во власти и около нее. Ибо «нэ на часи», ибо война и всяческое отсутствие полноценной политической жизни. И тут – бац! Появляется разлюбопытная статья, которая пошла гулять в перепостах по сети, касающаяся общенационального душки-любимчика и волонтера №1 Сергея Притулы. Оказывается, он с супругой после начала войны и бурной волонтерской деятельности скупили несколько квартир в столичном новострое – больше трех миллионов отвалили. Не квартиры – чепуха: по 30 квадратов и все в одном доме. По тыще баксов за кровный метр в квадрате. Итого – под сто тысяч долларов вложено в недвигу. Очевидно для дальнейшей сдачи в аренду или для переуступки прав уже совсем по другой цене.

новости

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Arnold Newman. Мэрилин Монро, Голливуд, 1962 год.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 