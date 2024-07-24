Як вибрати найкращий бонус для нового гравця в онлайн казино

24 июля 2024 | 17:59

Бонуси онлайн-казино для нових гравців надають змогу розпочати гру з мінімальним вкладенням власних коштів. ChampionСlub на своєму сайті та в цій статті пропонує ознайомитися з бонусною політикою для нових користувачів і дізнатися, як новачкові вибрати найвигідніші заохочення.

Бездепозитні бонуси

Нараховуються новим гравцям після реєстрації на сайті грального майданчику. Для отримання бездепів гравцю не потрібно поповнювати ігровий баланс. Бездепозитний бонус може бути у вигляді:

певної суми грошей (розмір залежить від умов казино);

безкоштовних обертань (фріспінів).

Також вітальний пакет може включати обидва варіанти. Таким чином, геймер, не використовуючи особисті кошти, має можливість грати в слоти та інші ігри і отримувати реальні виграші.

Активація бездепів

Якщо користувач хоче скористатися бездепозитними бонусами, він має активувати заохочення. Зробити це можна одним із зручних способів:

Відзначити галочкою в розділі особистого кабінету. Надіслати запит у службу андеррайтингу. Скористатися промокодом (ввести його в поле реєстраційного вікна).

Переваги

Виконавши одну з перерахованих дій і активувавши бездеп, гравці зможуть:

грати на слотах з гарантією збереження особистих коштів;

істотно підвищити свої шанси на отримання реального виграшу;

якщо пощастить, сформувати банк за рахунок коштів ресурсу.

Якщо користувач не довіряє майданчику, то він отримає реальний досвід, як усе відбувається насправді. Але важливою умовою є отримання бонусів тільки на ліцензійних ресурсах, які гарантують чесність по відношенню до своїх гравців.

Вибір найбільш вигідних бонусів

За своїм принципом бонуси однакові, тому слід зіставляти умови їх надання. У кожному інтернет казино вони відрізняються. Як правило, для порівняння гравці беруть кілька показників.

Розмір заохочення. Порівнюючи варіанти, слід віддавати перевагу максимальній кількості безкоштовних обертань, більшій грошовій сумі. Умови відіграшу. Більш вигідним для гравців є вейджер із низьким значенням (прийнятним вважається х20, х30). Більш високі коефіцієнти відігравати складно, і часто це не під силу новачкам. Період відіграшу. Реальний термін - від 7 днів і більше. Слот, де будуть використовуватися фріспіни. Слід уважно вивчити параметри (RTP, волатильність та інші).

Перш, ніж активувати бонуси і приступити до гри на гроші, краще протестувати слот і всі його можливості в безкоштовному демонстраційному режимі.



