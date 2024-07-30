Віртуальна бульбашка чи реальна?

30 июля 2024 | 12:11 , Олег Єльцов, ТЕМА

Зараз модно розповідати про втечу людей від реальності, про її спотворення голівудами\пропагандою\пройдисвітами й неуками. Обов’язково згадують про «бульбашку соцмереж». А чим вона відрізняється від бульбашки реального життя? Хіба ви не сторонитеся хамовитого сусіда? У житті ви контактуєте із тими, хто ближчий по духу, по інтересам… Наші контакти в реалі – результат напруженого вибору тих, з ким комфортно.

В соцмережах коло контактів безмежне – до вашої віртуальної хати може припхатися будь-яке мурло, ще й натягнувши маску на обличчя й почати нести дічь, ображати вас й ваших друзів, користуючись безкарністю й радіючи з можливості хамити тим, хто в реальному житті його й не помітить. Якщо на вулиці мурло може отримати за порушення норм права й моралі в пику, штраф й навіть строк ув’язнення, то в соцмережі він отримує бан й припиняє існування у вашому віртуальному житті.

Отже – ніякої бульбашки немає, все як у реальному житті. Просто не злазячи з дивану можна прожити відпущений тобі строк, замовляючи піцу з доставкою.