Только по официальным данным 8000 курян размещены во временных жилищах вдали от дома. Сколько их разъехалось по родственникам, друзьям, сняли квартиры на необъятных просторах – никто не скажет. Но в планах местной администрации – эвакуировать до 20% населения области. А население это – свыше миллиона! Получается под 200 тысяч людей, сорвавшихся с насиженных мест, оставивших свои дома на разграбление мародерам и под бомбежки родной авиации. А в этих домах – домашние любимцы, скот, куры-гуси… Останавливается торговля, производство, рушится нормальная жизнь, неизбежно страдает инфраструктура. А рядом – Белгородщина. Там успели привыкнуть к украинским обстрелам, но мы сдвинули границу, атакуем новые территории.

Только по официальным данным 8000 курян размещены во временных жилищах вдали от дома. Сколько их разъехалось по родственникам, друзьям, сняли квартиры на необъятных просторах – никто не скажет. Но в планах местной администрации – эвакуировать до 20% населения области. А население это – свыше миллиона! Получается под 200 тысяч людей, сорвавшихся с насиженных мест, оставивших свои дома на разграбление мародерам и под бомбежки родной авиации. А в этих домах – домашние любимцы, скот, куры-гуси… Останавливается торговля, производство, рушится нормальная жизнь, неизбежно страдает инфраструктура. А рядом – Белгородщина. Там успели привыкнуть к украинским обстрелам, но мы сдвинули границу, атакуем новые территории.

Все это до боли знакомо украинцам, но теперь болит не только у нас, но и у тех, кто приближал и поддерживал эту войну как мог. И это видится главным результатом нашей операции на территориях врага. Сегодня ЗСУ приближает то, чего мы так и не дождались после двух лет войны. Полмиллиона трупов и калек среди российского воинства не заставили население за поребриком задуматься и взбунтоваться против власти злобного карлика, втянувшего их в этот ад. Да, на Белгородщине хлебнули «радостей войны» сполна. Но это – малая толика огромной страны. Информацией про тяготы белгородцев не спешат делиться федеральные каналы. Сегодня география войны расширилась для российского электората на добрую тысячу квадратных километров и ежедневно прирастает новыми населенными пунктами и тысячами гражданских, сорвавшихся с насиженных мест. А еще – сотни и по некоторым оценкам тысячи пленных, преимущественно желторотых срочников. Они совсем не хотят умирать. Того же мнения их матери, жены, дети.

Итого: на 2000 пленных придётся еще с десяток тысяч родственников, умоляющих царя спасти их мальчиков. А у них еще масса друзей и знакомых в бескрайней раше. Они тоже интересуются, сопереживают, чешут репу: «Эка неудобно получилось-то… Нам такого не обещали».

Украинцы заливают в интернет тысячи духоподъемных роликов с переименованием населенных пунктов на украинский лад, со срыванием триколоров с сельских клубов, с издевками над чеченскими защитничками. К троллингу подключился Зеленский – это ж его специализация. Не исключаю, говорит, что прийдется создавать военные комендатуры на курских землях. А почему бы и нет: 80 лет назад их там уже создавали вояки, говорившие по немецки. Опять же: немецкие танки под Курском тоже были, и вот опять… Сарказм - страшна сила!

Те, кто где-то за Уралом считал, что эта война их не достанет, начинают задумываться: Украине удается достать их имперское самомнение. Но очередей защитников от коварных укрофашистов у военкоматов нет. Как так, куда подевался военный пафос?..

Кремлевские СМИ конечно описывают все так, словно это мелкий эпизод большой войны. Но с каждым днем врать становится все сложнее. Благо, накануне украинского наступления очень кстати захлопнули Ютюб. Но что делать с тысячами пленных и их родственниками, с десятками, а может и сотнями тысяч беженцев? Их сарафанное радио работает не хуже интернетов. Не могу поверить, чтобы те, кто сполна хлебнул из чаши войны, способны смотреть на нее отстраненно. Уверен – они стали истовыми пацифистами и желают одного - скорейшего прекращения военного ужаса. Да, они пока в меньшинстве. Но ЗСУ засучив рукава и передернув затвор работают над созданием критической массы борцов за мир в массе злобного народа, науськанного желчным вождем.

Поэтому остаюсь во мнении, что главная цель вторжения на ростериторию – не километры отодвинутой границы и даже не спаленная техника и задвухсоченные вояки рашистов, а толпы неприкаянного мирняка, спящего в спортзалах, дети, чьи школы разрушены, вопрошающих: как допустили, почему не защитили, доколе, нет войне!! С каждым днем их должно становиться больше.