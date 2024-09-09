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Ментовський бізнес під час війни: відкат - 30%
09 сентября 2024 | 07:13 , Олег Єльцов, ТЕМА
Три тижні тому я звернув увагу на чергову дичину від Нацполу: там вирішили закупити партію пересувних вимірювачів швидкості TruCam й дублювати ними роботу існуючих автоматичних камер, встановлених на трасах, відволікаючи для цього екіпажі патрульної поліції. Тоді я зробив сумні припущення й виявився правим.
Днями з’явилися цікава новина від ДБР щодо цієї багатомільйонної оборудки. Висунуто підозру голові тендерного комітету, який схвалив безпідставне рішення про закупівлю 72 TruCam через проведення переговорів із конкретним постачальником замість оголошення публічної закупівлі. Агентство прийняло пропозицію компанії на суму 33,5 млн гривень – ціною, завищеною на 8 млн гривень від очікуваної вартості.
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