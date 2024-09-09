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Ментовський бізнес під час війни: відкат - 30%

09 сентября 2024 | 07:13 , Олег Єльцов, ТЕМА

Три тижні тому я звернув увагу на чергову дичину від Нацполу: там вирішили закупити партію пересувних вимірювачів швидкості TruCam й дублювати ними роботу існуючих автоматичних камер, встановлених на трасах, відволікаючи для цього екіпажі патрульної поліції. Тоді я зробив сумні припущення й виявився правим.


Днями з’явилися цікава новина від ДБР щодо цієї багатомільйонної оборудки. Висунуто підозру голові тендерного комітету, який схвалив безпідставне рішення про закупівлю 72 TruCam через проведення переговорів із конкретним постачальником замість оголошення публічної закупівлі. Агентство прийняло пропозицію компанії на суму 33,5 млн гривень – ціною, завищеною на 8 млн гривень від очікуваної вартості.
До цього моменту я не міг знайти актуальну вартість TruCam, тому послався на закупівлі попередніх років, коли кожна камера обходилася бюджету у 7000 доларів. Виходячи з наведених цифр, нинішні камери подорожчали на третину – до 10.000 доларів, хоча зазвичай подібна техніка з часом дешевшає.
Отже, під час війни Нацпол закупила геть не потрібні камери на 800.000 доларів! При цьому люди в погонах вкрали третину суми – близько 300 тисяч доларів! До речі, якби тендер був «чистим», камери закупили б за ті самі 7000 доларів\штука, за якою купували їх нереформовані попередники з ДАІ. Отже, мій прогноз, що ця закупівля знадобилася виключно для того, аби вкрасти з бюджету жирний «боковик», підтверджено ДБР.
Мало того: для використання цього непотрібного дороговартісного майна знадобиться відволікти від виконання безпосередніх обов’язків 72 екіпажі патрульної поліції. Тепер ви розумієте чому поліція не реагує на виклики громадян, чому патрулів не видно на вулицях? Вони тепер мігрували на автотраси, озброївшись новенькими TruCam. Запаркувавшись під бузиною, можна безтурботливо карати клятих порушників швидкісного режиму. Й в мене є великий сумнів, що кожне покарання завершується складенням протоколу.
Виходячи з цього, мушу спрогнозувати, що бажання вивести поліцейські патрулі з міст на дороги – не від дурості. Це черговий механізм заробітку поліцейського начальства. Маємо зростаюче навантаження на особовий склад поліції, захищений бронею від мобілізації. Схема проста: не хочеш воювати – йди у поліцію, отримуй від держави «Пріуса», підвищену зарплатню й чалься під бузиною із TruCam. За таке щастя можна й заплатити, аби не ризикувати із перетином кордону через бурхливі води Тіси.
Тому я в чергове мушу проголосити: переважна більшість працівників поліції має рушити на фронт! Користі від них буде точно більше, ніж з TruCam під бузиною.



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