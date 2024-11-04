Жажда крови

04 ноября 2024 | 09:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

Все ждут окончания этой клятой войны. Те кто выжил, вернутся с фронта, те кто захочет – из-за границы, те кому есть куда – в свои дома. Сначала крепко напьемся, проведем парад, почтим живых и мертвых героев, а потом… Потом начнется жуткий общенародный срач, любый большим и маленьким украинцам пуще горилки с салом и садка вышнэвого коло хаты. Истомившиеся политики мигом раздуют эту тлеющую страсть, и во всеобщем бедламе может поблекнуть вопрос: кто виноват?

Ша! Не надо мне рассказывать тривиальные истины про злобного путина и его многомиллионную шоблу, озверевшую от двадцатилетней соловьевщины. Мне любопытнее кто допустил эту войну среди наших? Хочется, чтобы отдельно взятые украинцы, наделенные властью и полномочиями, пролили кровь, как проливают ее сегодня бойцы на нуле и гражданские под обстрелами. Эти «отдельно взятые» виновны в войне не меньше чем путин и его 140 млн. подельников.

Нужен общенациональный процесс, который следует транслировать по ТВ вместо поцоватого «Телемарафона». Если мы не хотим новой войны – следует разобраться что к ней привело. Да, я уверен, что ее можно было избежать. Примерно так, как делал это Порошенко (немедленно занесите меня в список порохоботов). Что мешало путину «развить успех» после захвата Крыма и территорий на Востоке? У него были ресурсы, его народ жаждал крови фашиствующих укронацистов… Но он понадеялся, что сможет развалить нашу страну путем запуска минских соглашений. Соглашение Порошенко заключил, остановив дальнейшую войну, а вот с реализацией повременил. И это дало нам время восстановиться после коллапса экономики образца 2014 года, укрепить армию, которая совершила чудо в феврале 2022-го.

Да, эта музыка не могла длиться вечно. Но вот пришел новый президент. Что придумал он? Пригласил на шашлыки, гордо выполз из бункера, способного выдержать ядерный удар и провозгласил: «Я нэ втик, мы будем драться!»? А какой у тебя был план драки: вернем все или умрем; враг дрогнет – дойдем до Москвы и развалим Кремль; Запад нам поможет; НАТО бросится защищать основы демократии и государственность Украины?..

По какому плану воюем, почему он не озвучен на третьем году войны? Озвучьте – мы оценим и если согласимся - пойдем как один в ТЦК. Что мы слышим в ответ: название форумов – сначала «Мира», теперь «Победы». Вот и вся конкретика. Как результат – огромные проблемы с пополнением войска, массовое дезертирство, нежелание участвовать в войне с неясными целями и ползучая, но неуклонная потеря территорий. Черт с ним – с Кремлем! Экономика россии не рухнула и даже на Банковой уже не видят бойцов ЗСУ на Красной площади. Но как вы собираетесь при нынешнем положении дел и поведении западных доноров вернуться к границам 1991 года? Прежде чем ехать в Вашингтон со своим планом, выйди на «Телемарафон» и расскажи украинцам детали плана: ведь украинцы, а не американцы гибнут на фронте и в тылу.

ОК, идет война, все окутано туманом военной тайны. Но когда война закончится, подобный «разбор полетов» крайне необходим. Не сделаем выводов, не найдем виновных – война вернется.

Я очень хочу знать имена причастных к этой войне и видеть судебные приговоры. Все начальники разведки с 2007 года должны попасть под суд. Почему с 2007-го? Да потому что 10.02.2007 Путин озвучил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности собственное видение передела мира. После этого всему миру стало очевидно: россия готовится к войне. В Украине этого не поняли? Кто виноват: назовите фамилии и накажите. Пусть руководители разведки расскажут на суде – сигнализировали ли в Киев о подготовке злобного соседа к войне, какой была реакция высшего руководства? Как оценивали ситуацию дипломаты? Какой была аналитика СНБО, какие предложения по укреплению обороноспособности вносились? Если они были, то кто их игнорировал? Назовите имя! Кто убеждал Зеленского в 2022-м, что готовиться следует к шашлыкам, а не к войне? Почемук структура теробороны оставалась в спящем состоянии, чтобы с началом войны раздавать «калаши» с грузовиков всем желающим? От президента скрывали очевидную подготовку россии к нападению или он умственно ущербный? Господин судья, назначьте медицинское освидетельствование всенародного лидера, поскольку проверять психическое здоровье 70% избирателей, вручивших ему булаву финансово затруднительно.

В свое время я исследовал тему торговли вооружениями, стоящими на балансе ЗСУ и даже снял фильм на эту тему. Все сьемки провел с открытым ртом: мы с огоньком распродали грандиозные объемы вооружений, причем после 2007 года этот военторг работал с особым энтузиазмом. Пусть на суде министры обороны расскажут: что их мотивировало? У них отсутствовала информация о подготовке россии к войне? А что докладывала военная разведка? Пусть ее начальники дадут показания, и суд решит – оставлять их в статусе свидетелей и судить их начальников или перевести разведчиков в разряд обвиняемых.

Единственное исключение я сделал бы для одного министра обороны этого военно-торгового периода: настоящего полковника Гриценко. Именно при нем – очень прогрессивном и всенародном, было распродано военного имущества больше, чем при всех прочих. Вот Гриценко судить не надо. Я, как истовый плюралист и демократ предлагаю сделать для полковника в отставке исключение: его без долгих судебных разбирательств следует отловить и подвесить за причинное место на самом высоком фонарном столбе.

Посвященным всегда было известно, что Гриценко – никто и звать его старина Мостовой, в смысле – муж своей жены Юли, блистательной хозяйки «Зеркала недели». Это она не вылезала из кабинетов первых лиц посольства США, это она продвигала у нас американскую повестку по подбору грантоедов, цеплянию ярлыков кто враг, а кто патриот Украины, сколько оружия следует продать и кого на какую должность в украинских структурах лоббировать. После повешения Гриценко будет полезным привлечь Мостовую к судебным слушаниям в качестве обвиняемой. И пусть Годсеп США расценит это как давление на свободную прессу в Украине – мы переживем. Только пусть Госдет сделает это заявление после объяснения своих мотивов по разоружению нашей страны, в том числе руками таких марионеток как Гриценко.

Нет, это общенациональное разбирательство не вернет утерянных территорий, разрушенных домов и городов, не оживит вдовам их погибших мужей, не восстановит калекам потерянных конечностей и здоровья, а погибшие дети не родятся вновь. Такой процесс поможет сломать гребанную систему, приведшую к войне, даст шанс построить новую, которая из симулякра превратится в настоящее эффективное государство.